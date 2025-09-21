Камбоджа търси засилено партньорство с Латвия след представянето на акредитивните писма на посланика

Негово Превъзходителство д-р Чеа Чанборибо, извънреден и пълномощен посланик на Кралство Камбоджа в Република Латвия, връчи акредитивните си писма на президента на Република Латвия, Негово Превъзходителство г-н Едгарс Ринкевичс, като по този начин изрази ангажимента си за укрепване на двустранните отношения.

Церемонията и последващите срещи на високо равнище се състояха в Рига на 19 септември 2025 г.

Програмата на посланик Чанборибо включваше поредица от важни дипломатически срещи: Среща с г-н Иварс Ласис, заместник-държавен секретар и политически директор; Церемония по връчване на акредитивните писма на Н.П. г-н Едгарс Ринкевичс, президент на Република Латвия; Среща с Н.П. г-жа Занда Калниня-Лукашевича, член на Президиума на Сейма (латвийския парламент).

По време на тези срещи посланикът предаде поздрави от Негово Величество краля на Камбоджа, председателя на Сената, председателя на Народното събрание и министър-председателя на Камбоджа на съответните им латвийски колеги: президента, председателя на Саейма и министър-председателя.

Посланик Чанборибо заяви, че официалните срещи са показали общата ангажираност за изграждане на по-силно партньорство и сътрудничество за общо благоденствие и проспериращо бъдеще както на Камбоджа, така и на Латвия.

Камбоджа се ангажира да продължи да укрепва сътрудничеството с Латвия в няколко ключови сектора, за да насърчи глобалното развитие и да донесе взаимни ползи за народите на двете страни.

Камбоджа активно отваря икономиката си и приветства потенциала за латвийски инвестиции и износ в региона на АСЕАН. Кралството проявява интерес към организирането на програми за бизнес срещи, търговски дискусии и сключването на инвестиционни споразумения с Латвия.

Двете страни могат да си сътрудничат в популяризирането на своите туристически дестинации чрез програми за културен и природен туризъм.

Очаква се партньорствата между туристическите институции да задълбочат взаимното разбиране на културата и историята на двете страни.

Посланикът насърчи програмите за обмен на студенти и професори, както и трансфера на технически опит от Латвия към Камбоджа в областта на ИТ, изкуствения интелект и цифровите науки. Камбоджа се фокусира върху развитието на квалифицирана работна сила, която да допринесе за модерната икономика.

Камбоджа е отворена за сътрудничество с Латвия в областта на развитието на модерен медиен сектор, обучението на журналисти, борбата с фалшивите новини и напредъка на електронното управление. Обменът на опит в тези сектори ще укрепи капацитета на двете страни.

В областта на външните работи Кралство Камбоджа подчерта своята стратегия за външна политика, която дава приоритет на укрепването на връзките и сътрудничеството с Република Латвия.

Камбоджа е ангажирана с непрекъснат политически диалог, срещи на експертно равнище и сътрудничество за изграждане на доверие и насърчаване на ценностите на мира, напредъка и споделеното развитие. Кралството търси приятелски отношения с всички нации, в съответствие с националните си ценности и стриктното спазване на принципите на суверенитет и ненамеса във вътрешните работи на други държави.

По отношение на граничния спор между Камбоджа и Тайланд, посланикът повтори, че най-подходящият и цивилизован път за разрешаване на спора е чрез съдебен процес пред Международния съд (ICJ), който гарантира мирно решение за просперитета на бъдещите поколения. Той подчерта, че войната не е изборът на Камбоджа.

Посланик Чанборибо потвърди, че Камбоджа стриктно спазва и искрено прилага споразумението за прекратяване на огъня, подписано в Путраджая, Малайзия, на 28 юли 2025 г. Той обаче изрази съжаление, че тайландската страна не е спазила споразумението, като посочи продължаващите тормоз, поставянето на бодлива тел, нарушения на суверенитета на Камбоджа и множество инциденти срещу цивилни граждани.

По въпроса за правата на човека посланикът подчерта, че правото на живот е от първостепенно значение, като се позова на личния си опит от пет политически режима и над 30 години война, през които е бил на косъм от смъртта.

Посланикът припомни и изявление на генералния секретар на ООН, в което се отбелязва, че демокрацията и правата на човека зависят от културата, традициите, религията и обичаите на всяка съответна страна.

В заключение той подчерта настоящата свобода в Камбоджа, включително за организациите на гражданското общество, пресата и платформите за социални медии, като заяви, че всеки камбоджански гражданин разполага с поне един медиен канал.

