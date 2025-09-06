Камбоджа поздравява България по повод Деня на Съединението

Негово Превъзходителство д-р Чеа Чанборибо, извънреден и пълномощен посланик на Камбоджа в Република България, отправи сърдечни поздравления към българския президент Негово Превъзходителство Румен Георгиев Радев по повод Деня на националното обединение на България, който се отбелязва ежегодно на 6 септември.

В официално послание посланик Чанборибо подчерта историческото значение на обединението на 6 септември 1885 г., като го определи като мощен символ на издръжливостта, стремежа към независимост и националната гордост на българския народ.

Посланикът сподели и личното си мнение, като заяви: „България не е просто страна, в която ми е поверена висока дипломатическа мисия, а е втора родина, с която ме свързват дълбоки връзки. Това специално чувство засилва моята ангажираност към по-нататъшното укрепване на отношенията между нашите две страни и народи.“

Посланик Чанборибо изрази дълбокото си уважение към българския народ и изрази убеждението си, че дългогодишното приятелство и сътрудничество между Камбоджа и България ще продължи да процъфтява в дух на взаимно доверие и подкрепа.

Посланието завърши с най-добри пожелания за продължително добро здраве, щастие и успехи на българския президент в служенето на българския народ.

