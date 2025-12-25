Камбоджа постига износ на гуми в размер на 1,219 млн. долара

Доклад на Главния департамент по митници и акцизи на Камбоджа съобщава, че през първите 11 месеца на 2025 г. Камбоджа е реализирала износ на гуми на стойност 1,219 милиона щатски долара, което е увеличение с 57,88% в сравнение със същия период на 2024 г., който е бил само 772 милиона щатски долара.

В резултат на усилията на Кралското правителство за привличане на чуждестранни инвеститори в Камбоджа, броят на инвестиционните проекти, получени от Камбоджа, се е увеличил значително през последните години. Всъщност, на пазара на каучук, който Камбоджа е изнасяла почти изцяло като суровина за виетнамския пазар, повече от 10 процента в момента се преработва на вътрешния пазар преди износ, особено в гумната индустрия.

Неак Окнха Лим Хенг, вицепрезидент на Камбоджанската търговска камара, заяви пред AMS, че камбоджанският пазар на каучук все още е добър и няма проблеми, както по отношение на обема на износа, така и на необходимостта от местна преработка преди износ, докато индустрията за производство на гуми за износ изисква само около 10 процента от общо произведения каучук.

Принцът заяви:

„Камбоджанският каучук се предлага в видове 1, 2 и по-евтин вид каучук за преработка и производство на гуми, докато видове 1 и 2 могат да се изнасят на по-висока цена. Следователно, фабриките за гуми не се нуждаят от този скъп вид и фабриките могат да имат възможност да внасят каучук от съседни страни в региона на АСЕАН, за да го преработват и изнасят.“

По-специално, що се отнася до размера на пазара на гуми, магнатът отбеляза, че изглежда има широк спектър от пазари, на които Камбоджа може да изнася както за региона на АСЕАН, така и за страни, които са партньори за свободна търговия, като Китай, Южна Корея, Обединените арабски емирства и др. Освен това Камбоджа може да изнася и за други страни чрез Споразумението за всеобхватно икономическо партньорство (RCEP), особено за страни в Европа и Съединените щати, докато администрацията на Доналд Тръмп реши да намали тарифната ставка с Камбоджа до само 19 процента.

Моля, обърнете внимание, че към края на 2025 г. Камбоджа разполага с три действащи завода за производство на гуми за износ, включително:

1- CART TIRE CO.,LTD в специалната икономическа зона Чи Лу Жан Пу Чай (провинция Свай Риенг) е създадена през 2021 г. върху площ от 50 хектара с инвестиционен капитал от 787 милиона щатски долара, с експортни пазари за Съединените щати, Канада, Европейския съюз и Азия под марката „Sailun“.

2- GENERAL TIRES TECHNOLOGY (CAMBODIA) CO.,LTD в Специалната икономическа зона на град Сиануквил (провинция Сиануквил) оперира през 2022 г. на площ от 20 хектара с инвестиционен капитал от 297 милиона щатски долара, с експортен пазар за Съединените щати и планове за износ на бразилския пазар под марката „Sailun“.

3 – Заводът за производство на гуми на компанията NEWBUSTAR (Камбоджа) в специалната икономическа зона UBI Snuol в област Snuol, на стойност над 138 милиона VND, официално отвори врати на 6 септември 2024 г. с експортни пазари за Съединените щати, Европейския съюз и Бразилия под марката „DoubleStar“.

Моля, обърнете внимание, че според доклада на Главния департамент по каучук, общата площ на каучуковите насаждения в Камбоджа е 425 443 хектара, от които площта, засята с каучук, е 330 259 хектара, което се равнява на 78%, а площта, засята с каучук, е 95 184 хектара, което се равнява на 22%.

автор: Кер Форс

източник: ams.com.kh

Facebook

Twitter



Shares