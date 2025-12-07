Камбоджа поставя цел за 2026 г. за пускането на търговска 5G мрежа

Камбоджа официално ще стартира търговски мобилни телекомуникационни услуги от пето поколение (5G) от 2026 г., което кралското правителство приветства в петък като важен етап в амбициозната програма за цифрова трансформация на страната.

Министерството на пощите и телекомуникациите (MPTC) обяви официалния график след сключването на стратегически споразумения с „приятелски нации и партньори за развитие“.

Историческото решение беше обявено на церемония, председателствана от постоянния заместник министър-председател Н.П. Вонгсей Висот, министър, отговарящ за кабинета на Съвета на министрите, което показва ангажимента на кралското правителство на високо равнище към тази технология.

MPTC подчерта, че въвеждането на 5G ще донесе широкообхватни икономически и социални ползи. Технологията обещава скорост на предаване на данни до 10 пъти по-висока от 4G, което значително подобрява: скоростта на изтегляне и стрийминг на видео с висока разделителна способност; надеждността на цифровите услуги; ултраниска латентност за поддръжка на критични приложения в реално време, като интелигентно управление на трафика и системи за реагиране при извънредни ситуации.

От решаващо значение е, че новата мрежа ще разшири значително капацитета на свързаност, като ще позволи свързването на милиони устройства на квадратен километър. Този капацитет се счита за основна цифрова основа за развитието на: интелигентни градове; цифрово земеделие; интелигентно производство.

Властите прогнозират, че подобрената 5G свързаност ще ускори развитието на цифровата екосистема на Камбоджа, като ще доведе до повишаване на производителността в ключови сектори, включително производство, логистика, финтех, електронна търговия и технологични стартиращи компании.

Очаква се и значително подобрение на публичните услуги, което ще направи държавните услуги в областта на електронното здравеопазване, електронното образование и електронното правителство по-бързи, по-ефективни и по-достъпни за гражданите.

Кралското правителство твърди, че разгръщането на 5G в цялата страна ще укрепи икономическата устойчивост, като привлече нови преки чуждестранни инвестиции, създаде висококвалифицирани работни места и повиши регионалната и международната конкурентоспособност на Камбоджа.

„5G не е просто по-бърз интернет“, заяви MPTC. „Това е фундаментална цифрова инфраструктура, която ще подкрепи бъдещите иновации, модернизация и приобщаващ цифров растеж на Камбоджа.“

Министерството потвърди, че е завършило обширни проучвания на моделите за разгръщане и работи в тясно сътрудничество с всички местни телекомуникационни оператори, за да гарантира техническа готовност, качество на услугата и плавен преход към национални търговски операции, започващи през 2026 г.

