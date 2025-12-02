Камбоджа посреща осмото делфинче за тази година

На 1 декември в провинция Кратие е забелязано новородено делфинче от вида Mekong Irrawaddy от изследователския и патрулен екип на Администрацията по рибарство към Министерството на земеделието, горите и рибарството (MAFF) и WWF-Камбоджа.

Според съобщение на MAFF, публикувано днес около обяд, това е осмото делфинче, регистрирано в Камбоджа през тази година.

Еднодневното делфинче е било забелязано в 15:40 ч. в басейна Кампи, намиращ се в село Кампи, община Самбок, район Четр Борей. То изглеждало в добро здраве и било забелязано да плува заедно с майка си, идентифицирана като делфин № 138, както и с четири други възрастни делфина.

Министерството отбеляза, че 2025 г. е първата година в историята на Камбоджа, в която няма смъртни случаи на делфини за цяла година и 18 дни, от 13 ноември 2024 г. до 1 декември 2025 г. С това ново попълнение общият брой на делфините от вида Mekong Irrawaddy в Камбоджа се е увеличил на 112.

Миналата година в Камбоджа бяха регистрирани девет новородени делфина, което е най-високата цифра за последните четири години. През 2023 г. се родиха осем малки, след шест през 2022 г. и 2021 г.

Делфините от вида Mekong Irrawaddy (Orcaella brevirostris), считани за живо природно богатство на Камбоджа, са напълно защитени от Закона за рибарството на Кралството. Видът е включен в Червения списък на IUCN като критично застрашен.

WWF-Камбоджа потвърди, че присъствието на делфини в река Меконг е показател за здрави рибни запаси, здрави речни системи и богато биоразнообразие, което поддържа прехраната на местните общности.

