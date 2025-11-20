Камбоджа подкрепя усилията за осигуряване на глобална продоволствена сигурност

Кралското правителство на Камбоджа потвърди отново подкрепата си за усилията за осигуряване на глобална продоволствена сигурност.

Това потвърждение беше обявено вчера от Н.П. Кео Чхеа, постоянен представител на Камбоджа в Организацията на обединените нации, по време на откритата дискусия на Съвета за сигурност на ООН на тема „Очертаване на глобалния диалог: справяне с продоволствената несигурност като фактор за конфликти и осигуряване на продоволствена сигурност“, председателствана от Република Сиера Леоне в качеството ѝ на ротационен председател на Съвета за сигурност за ноември 2025 г., в седалището на ООН в Ню Йорк.

В изявлението си Н.П. Кео Чхеа подчерта, че войната сериозно подкопава продоволствената сигурност, като цивилните граждани понасят най-тежката тежест от нейните последици; следователно защитата на цивилните граждани трябва да остане в центъра на всички усилия.

Посланикът подчерта, че всяко нападане на цивилни граждани, включително унищожаването на селскостопанската продукция или други действия, предприети с политически цели, е неприемливо и трябва да бъде строго осъдено.

Като подчерта важността на Третата национална стратегия на Камбоджа за продоволствена сигурност и хранене 2024–2028 г., постоянният представител представи пред Съвета следните ключови точки: (1) Камбоджа призовава за засилен мониторинг съгласно Резолюция 2417; (2) всички страни трябва да спазват международното хуманитарно право, да защитават хуманитарните работници и да се въздържат от политизиране на хуманитарната помощ; и (3) националната ангажираност е от съществено значение за постигането на устойчиви резултати в областта на продоволствената сигурност.

