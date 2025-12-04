Камбоджа отбелязва първата годишнина от включването на Крама в списъка на ЮНЕСКО

Днес Камбоджа отбеляза първата годишнина от вписването на крама кхмер (камбоджански шал) в Представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството на ЮНЕСКО.

В публикация в социалните медии тази сутрин, и.д. държавен глава Самдек Ака Моха Сена Падей Течо Хун Сен заяви, че крама кхмер е не само ежедневен аксесоар за камбоджанците от древни времена до днес, но и мощен символ на богатата култура и идентичност на нацията. Той присъства във всички аспекти на живота – от ежедневната работа в селските райони и националните или религиозни празници до това, че се предлага като ценен подарък.

„Всички камбоджанци имат колективен дълг да продължат да съхраняват, защитават и популяризират изкуството на тъкането и използването на крама кхмер като наследство за бъдещите поколения“, подчерта той.

Вписването на крама кхмер в Представителния списък на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство на човечеството се състоя по време на 19-ата сесия на Междуправителствения комитет за опазване на нематериалното културно наследство, проведена в Асунсион, Парагвай на 4 декември 2024 г.

През 2018 г. Камбоджа счупи световния рекорд на Гинес за най-дългата крама, с дължина 1149,8 метра и ширина 88 сантиметра.

Към днешна дата кралството е регистрирало четири елемента в Списъка на ЮНЕСКО за материално културно наследство, шест в Списъка за нематериално културно наследство и три в Регистъра „Паметта на света“ – запазвайки оригиналните форми на кхмерската култура, безценното наследство на предците и историческите записи на нацията.

13-те елемента от камбоджанското наследство, включени в списъка, са:

1. Материално културно наследство на човечеството: Археологически парк Ангкор, вписан на 14 декември 1992 г.; Храм Преа Вихеар на 7 юли 2008 г.; Храмов комплекс Самбор Прей Кук на 8 юли 2017 г.; и Археологически обект Кох Кер на 17 септември 2023 г.

2. Нематериално културно наследство на човечеството: танцът Преах Рич Троап (кралски балет), вписан на 7 ноември 2003 г.; Лкон Сбек Том, голям театър на сенки, на 25 ноември 2005 г.; Теан Прот (дърпане на въже) на 2 декември 2015 г.; Chapei Dang Veng, камбоджанска двуструнна китара с дълго грифове, на 30 ноември 2016 г.; Lkhon Khol Wat Svay Andet на 28 ноември 2018 г.; и Kun Lbokator, традиционно бойно изкуство, на 29 ноември 2022 г.

3. Регистър „Паметта на света“: Архивът на геноцида в Туол Сленг, регистриран на 31 юли 2009 г., аудиофайлът на Reamker от Ta Krut на 15 май 2014 г.; историята на Inav Bosiba на 30 октомври 2017 г.

