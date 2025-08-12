Камбоджа информира ООН за нарастващия риск от нарушаване на крехкото примирие поради нарушения от страна на Тайланд

Министърът на външните работи на Камбоджа Прак Сокхон информира генералния секретар на ООН и председателя на Съвета за сигурност за нарастващия риск за крехкото примирие между Камбоджа и Тайланд.

Новината бе съобщена от говорителя на Министерството на външните работи Чум Сунри на пресконференция във вторник, 12 август.

„Тайландските въоръжени сили продължават да ескалират нарушенията на суверенитета и териториалната цялост на Камбоджа, както и нарушенията на международното право и задължителните двустранни споразумения, както и на условията на договореното примирие. От влизането в сила на договореното примирие на 28 юли 2025 г. тайландските военни многократно са навлизали на територията на Камбоджа.

Те са поставили незаконно бодлива тел и са построили съоръжения на много места“, добави говорителят.

