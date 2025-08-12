вторник, август 12, 2025
Последни:
Общество

Камбоджа информира ООН за нарастващия риск от нарушаване на крехкото примирие поради нарушения от страна на Тайланд

Редактор

Министърът на външните работи на Камбоджа Прак Сокхон информира генералния секретар на ООН и председателя на Съвета за сигурност за нарастващия риск за крехкото примирие между Камбоджа и Тайланд.

Новината бе съобщена от говорителя на Министерството на външните работи Чум Сунри на пресконференция във вторник, 12 август.

„Тайландските въоръжени сили продължават да ескалират нарушенията на суверенитета и териториалната цялост на Камбоджа, както и нарушенията на международното право и задължителните двустранни споразумения, както и на условията на договореното примирие. От влизането в сила на договореното примирие на 28 юли 2025 г. тайландските военни многократно са навлизали на територията на Камбоджа.

Те са поставили незаконно бодлива тел и са построили съоръжения на много места“, добави говорителят.

Интересно от мрежата

Вижте още

От 11 до 17 ноември в Москва се провежда „Транспортна седмица – 2023“

Редактор

Глобални действия срещу коронавируса: среща на върха на световните лидери и концерт на 27 юни

Редактор

Установих, че обожавам филтри!

Редактор

Pin It on Pinterest