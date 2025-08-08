Камбоджа и Тайланд се споразумяха да създадат временен екип за наблюдение

Камбоджа и Тайланд се споразумяха да създадат, поотделно и независимо във всяка страна, временен екип за наблюдение (AOT) — редовно наблюдение на изпълнението на примирието, състоящ се от военните аташета на държавите-членки на АСЕАН, акредитирани в Камбоджа или Тайланд, и ръководен от военния аташе на Малайзия. Съставът на AOT на всяка страна се определя независимо от приемащата страна след консултации с Малайзия. AOT ще действа без да преминава границата и ще работи в тясно сътрудничество и консултации със съответния оперативен граничен комитет (OBC) и генерален граничен комитет (GBC).

Камбоджа призова за незабавното освобождаване на 18 камбоджански военнослужещи, които в момента са задържани в Тайланд.

