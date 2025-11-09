неделя, ноември 9, 2025
Последни:
Общество

Камбоджа и Тайланд се обединяват за хуманитарно разминиране по границата

Редактор

Министерството на националната отбрана обяви, че Камбоджа и Тайланд са се споразумели да създадат съвместна координационна работна група (JCTF) за ръководене на хуманитарните дейности по разминиране в приоритетни гранични райони.

Тази инициатива има за цел да защити цивилните граждани и да насърчи социално-икономическото развитие по общата граница.

Пилотният проект ще се реализира в община О Беи Чорн, провинция Бантей Меанчей, Камбоджа, срещу Нонмак Мун, провинция Са Каео, Тайланд. Всички операции ще се извършват в строго съответствие с договорените процедури, като се гарантира безопасността на персонала и цивилните лица и се спазва граничната демаркация.

Интересно от мрежата

Вижте още

Мъжът – домакиня!

Редактор

Бившият президент на Молдова призова за възстановяване на отношенията с Русия

Редактор

Норвегия се стресна от нашествието на „Червената армия на Сталин“

Редактор

Pin It on Pinterest