Камбоджа и Тайланд се обединяват за хуманитарно разминиране по границата

Министерството на националната отбрана обяви, че Камбоджа и Тайланд са се споразумели да създадат съвместна координационна работна група (JCTF) за ръководене на хуманитарните дейности по разминиране в приоритетни гранични райони.

Тази инициатива има за цел да защити цивилните граждани и да насърчи социално-икономическото развитие по общата граница.

Пилотният проект ще се реализира в община О Беи Чорн, провинция Бантей Меанчей, Камбоджа, срещу Нонмак Мун, провинция Са Каео, Тайланд. Всички операции ще се извършват в строго съответствие с договорените процедури, като се гарантира безопасността на персонала и цивилните лица и се спазва граничната демаркация.

