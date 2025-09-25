Камбоджа и Тайланд създават съвместна работна група за разминиране на границата

Камбоджа и Тайланд направиха нова крачка в трансграничното сътрудничество, като създадоха съвместна координационна работна група (JCTF) за подкрепа на хуманитарните усилия за разминиране по общата им граница.

Работната група проведе първото си виртуално заседание в сряда, след споразумение, постигнато по време на първото специално заседание на Общия граничен комитет (GBC) на 10 септември в провинция Кох Конг.

На тази среща двете страни се съгласиха да работят заедно за идентифициране и разминиране на приоритетни райони, заразени с противопехотни мини и невзривени боеприпаси (UXO).

Камбоджа и Тайланд потвърдиха също, че всички хуманитарни дейности по разминиране по общата им граница няма да имат влияние върху текущия процес на измерване и демаркация на сухоземната граница, за който отговаря Съвместната гранична комисия (JBC).

Двете страни потвърдиха състава на своите работни групи и обменяха проекти на стандартни оперативни процедури (SOP), които да служат като ръководство за бъдещи операции по разминиране.

Говорителят на Министерството на отбраната, генерал-лейтенант Мали Сочета, заяви, че срещата бележи значимо начало на съвместни усилия, които поставят на първо място безопасността и хуманитарните нужди.

Камбоджа работи по разминирането и отстраняването на невзривени боеприпаси от 1992 г. През това време годишният брой на жертвите е спаднал от около 4000 през 90-те години на миналия век до по-малко от 100 през 2020 г. Страната е разминирала над 3300 квадратни километра и е унищожила повече от 4,3 милиона взривни устройства.

Камбоджа активно допринася за поддържането на мира в света, включително чрез разминиране в други страни, преживели конфликти, в рамките на програмата на Организацията на обединените нации.

