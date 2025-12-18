Камбоджа и САЩ съвместно насърчават технологиите за eBeam и рентгеново лъчетерапия, за да стимулират иновациите, бизнеса и инвестициите

Националният институт за наука, технологии и иновации, в сътрудничество с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и Тексаския университет A&M, САЩ, организира на 16 декември 2025 г. национален форум на тема „eBeam и технологии за рентгеново лъчетерапия за интелигентно бъдеще: Нов потенциал за бизнес и инвестиции в Камбоджа“.

Форумът събра експерти и лектори от публичния и частния сектор, за да обсъдят приложенията, ползите, бизнес възможностите, подобренията в безопасността и намаляването на погрешните схващания относно използването на технологии за лъчетерапия, особено в хранително-вкусовата промишленост.

В реч при откриването на форума, Негово Превосходителство Хем Ванди, министър на промишлеността, науката, технологиите и иновациите, подчерта стратегическото значение на използването на технология за радиационна обработка за дезинфекция на камбоджански продукти.

Негово Превъзходителство заяви:

„ Въвеждането на технология за радиационна обработка за дезинфекция на широка гама от продукти е важна стъпка за укрепване на националния капацитет за наука, технологии и иновации, привличане на инвестиции и създаване на качествени работни места в Камбоджа. Тези технологии ще повишат безопасността на продуктите, ще подкрепят ключови индустрии и ще подобрят конкурентоспособността на Камбоджа на регионалните и световните пазари, отразявайки ангажимента на Кралското правителство за развитие на модерна, устойчива и ориентирана към иновациите икономика.“

Професор Суреш Пилай, директор на Националния изследователски център за eBeam в Тексаския университет A&M, заяви, че по-бързото приемане на eBeam и рентгеновите технологии би могло да помогне на Камбоджа да повиши конкурентоспособността си в региона и би могло да послужи като модел за правителственото лидерство в насърчаването на частните инвестиции в нови технологии.

Професорът добави:

Тексаският университет A&M, заедно с нашите международни партньори, е готов да сподели научна експертиза, обучение и технически опит, за да гарантира, че тези технологии могат да се утвърдят и процъфтяват в Камбоджа.

Форумът се фокусира върху потенциала на технологиите за лъчетерапия за бизнеса и инвестиционните възможности, особено в областта на селското стопанство, здравеопазването и материалознанието, за насърчаване на технологично обусловеното икономическо развитие.

Негово Превъзходителство Хонг Рада, заместник-държавен секретар и директор на проекта, заяви:

„Този ​​национален форум не само ще демонстрира предимствата на eBeam и рентгеновите технологии, но и ще бъде платформа за изграждане на стратегически взаимоотношения, които ще помогнат на Камбоджа да е в крак със световните тенденции за развитие на зелена, безопасна и ефективна индустрия.“

Технологиите за радиационна обработка, включително eBeam и рентгенови технологии, се използват широко в региона на АСЕАН и в световен мащаб за подобряване на безопасността на храните, промишлената производителност, здравеопазването и научните изследвания. Развити икономики като Съединените щати, Германия, Япония, Франция и Република Корея значително увеличиха инвестициите си в тези технологии, целящи да ускорят напредъка в различни сектори.

