Камбоджа и Китай задълбочават двустранните си отношения

Среща с Н.Е. Си Дзинпин, председател на Китайската народна република, за да продължи укрепването на сътрудничеството във всички области между двете страни Камбоджа-Китай.

Св. президентът подчерта важността на насърчаването на по-силното сътрудничество между двете държави. Китай ще продължи да осигурява сътрудничество и подкрепа на камбоджанския народ за изграждане и укрепване на капацитета за развитие на самодостатъчност, както и защита на националния си суверенитет.

Китай подкрепя прекратяването на огъня между камбоджанската и тайландската армии, както и подкрепя ръководения от Малайзия механизъм за наблюдение на примирието от АСЕАН и иска да създаде група за наблюдатели на АСЕАН (AOT

Също така предложих китайските другари да призовават двете страни да избягват използването на военна сила за решаване на нерешените гранични проблеми, особено в населени райони Нека решим граничния проблем мирно, като използваме съществуващия граничен механизъм (т.е. Камбоджа-тайска комисия за диверсификация на границите JBC) въз основа на съществуващото споразумение между Камбоджа и Тайланд, съответните договори и международното право.

