Камбоджа и България проучват възможности за засилване на партньорството и търговските връзки чрез област Стара Загора

Кралското посолство на Камбоджа в София беше домакин на среща за проучване на възможностите за укрепване на двустранните връзки между Камбоджа и България, с акцент върху икономическото сътрудничество и регионалното развитие.

Негово Превъзходителство д-р ЧЕА Чанборибо, посланик на Кралство Камбоджа в Република България, се срещна с г-н Петко Карагълков, заместник-губернатор на област Стара Загора, и г-н Симеон Яламов, адвокат от София.

Посланик ЧЕА Чанборибо изрази ангажимента си да използва мандата си за укрепване на партньорството между двете страни чрез взаимоизгодни отношения. Той подчерта важността на възстановяването на връзките на всички нива, включително дипломатически, икономически, бизнес и академични обмени, като припомни собствения си опит като студент в България.

Подчертавайки икономическия потенциал на Камбоджа, посланикът отбеляза, че страната има много да предложи както в областта на износа, така и в областта на вноса. Той подчерта необходимостта от обмен на информация за стоки, пазари и търговски възможности като основна стъпка за разширяване на двустранните отношения.

От своя страна г-н Карагитлиев представи стабилното икономическо развитие на област Стара Загора, подчертавайки нейната силна индустриална база и многобройните успешни компании. Той специално подчерта предложения проект за карго летище, чиято цел е да превърне областта в ключов въздушен транспортен и складов център, свързващ Азия и Европа.

Той представи и културните и туристическите атракции на региона, отбелязвайки богатството му от исторически забележителности и международното признание на Казанлък като Розовата долина на България, което се чества ежегодно с Розовия фестивал. Г-н Карагълтов подчерта, че регионът успешно съчетава динамичен промишлен сектор с процъфтяваща туристическа индустрия.

Двете страни се съгласиха, че съществуват значителни възможности за задълбочаване на отношенията между Камбоджа и България. Дискусиите включваха потенциално посещение на посланик CHEA Chanboribo в региона Стара Загора и среща с местната търговска камара.

Добавяйки технологично измерение към търговските дискусии, г-н Симеон Яламов, специалист по административно и патентно право, представи платформа, която разработва, за да предоставя прозрачна информация за цените и данъците на стоки от различни страни.

В заключително предложение за формализиране на връзките посланик CHEA Chanboribo потвърди ангажимента на Камбоджа за укрепване на международните партньорства, позиционирайки България като мост към Европа. Той предложи да се установи пряка връзка между област Стара Загора и област Кампонг Спу в Камбоджа, като посочи сходните им опит в икономическия растеж и потенциал за сътрудничество и обмен.

Facebook

Twitter



Shares