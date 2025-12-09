Камбоджа гарантира безопасността на учениците, учителите и целия образователен персонал в граничните райони

Към сутринта на 9 декември 2025 г. 377 училища в четири гранични провинции по границата между Камбоджа и Тайланд временно са преустановили обучението, което е засегнало приблизително 80 000 учители и ученици.

Успоредно с това Министерството на образованието работи в тясно сътрудничество с властите, за да предприеме навременни мерки за гарантиране на безопасността на учениците, учителите и целия образователен персонал в граничните райони.

Д-р Куон Вича, говорител на Министерството на образованието, заяви, че поради атаки на тайландските военни по границата са затворени общо 377 училища, разположени в четири провинции: Одар Меанчей, Бантей Меанчей, Преах Вихеа и Пурсат.

Говорител на Министерството на образованието заяви, че затварянето на тези 377 училища е засегнало приблизително 3197 учители и общо 78 585 ученици.

„Министерството на образованието в момента работи в тясно сътрудничество с училищните администратори, както и с провинциалните отдели по образование, младеж и спорт в граничните райони, за да гарантира безопасността на учениците, учителите и целия образователен персонал.“

За д-р Чхот Бунтханг, научен сътрудник в катедра „Комуникация, култура, образование и туризъм“ в Кралската академия на Камбоджа, решението за спиране на училищните дейности по границата, особено в конфликтни зони, подложени на обстрел от тайландската армия, е правилният ход, защото безопасността и сигурността са най-важните неща.

„Важното е първо да евакуираме учениците и учителите на безопасно място, а след това да намерим решение.“

Д-р Чхот Бунтханг добави, че въоръженият конфликт на камбоджанско-тайландската граница може да продължи дълго време, така че трябва да се обмисли намирането на безопасни места. Трябва да се създадат бежански лагери, в които да се настанят временни училища или временни подслони на безопасни места, за да могат учениците да учат, защото в противен случай учениците, които тичат наоколо, няма да могат да учат.

Междувременно, World Vision International, организация със седалище в Камбоджа, която работи с деца, също изразява загриженост за безопасността на децата, тъй като сблъсъците по камбоджанско-тайландската граница са причинили разселване и нарушаване на живота, като децата са най-уязвими в кризата. Организацията е получила съобщения, че към вечерта на 8 декември над 4850 семейства, включително над 17 000 души, сред които деца, бременни жени, възрастни хора и хора с увреждания, са били евакуирани в провинциите Преах Вихеар и Одар Меанчей.

Междувременно д-р Уил Паркс, директор на УНИЦЕФ в Камбоджа, също изрази загриженост, заявявайки, че децата трябва да бъдат защитени по всяко време и тяхната безопасност и благополучие трябва да се считат за основен приоритет. УНИЦЕФ в момента следи отблизо ситуацията и работи с властите, за да оцени нуждите и да предостави необходимата подкрепа на засегнатите семейства и деца.

