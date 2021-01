Какво вижда Труман Капоти зад Желязната завеса в СССР?

Епичното пътуване на Труман Капоти до СССР вдъхновява бъдещия автор на „Закуска в Тифани“ да напише хаплив разказ за преживяванията си през дните на Студената война. Полуочарован, наполовина ужасен, Капоти се връща два пъти в Москва през 1950-те години и започва да пише есе за „синовете и дъщерите на руската революция“.

Звучи като шега. През декември 1955 г., в разгара на Студената война, група афро-американски артисти пристигат в Съветския съюз, за ​​да изнесат първото в историята представление на народната опера на Джордж Гершуин „Порги и Бес“ в Ленинград (сега Санкт Петербург) и Москва…

Това е невероятно приключение. Пристигат около сто души, включително режисьорът, екипът, актьорският състав, техните деца, приятели, кучета и секретари. Набиращият популярност млад писател Труман Капоти, автор на „Други гласове, други стаи“, е сред групата журналисти, които пристигат да отразят историческото събитие. Неговият доклад за първото пътуване, което прави зад Желязната завеса, по-късно се появява в The New Yorker.

Посещението на Капоти в СССР отваря очи. Това е първият път, в който американска театрална компания е в Съветския съюз от Болшевишката революция през 1917 година. Съветската премиера на „Порги и Бес“ идва по време, когато Студената война не показва признаци на отслабване. Николай Савченко, един от съветските преводачи, прикрепен към трупата от министерството на културата на страната, повтаря отново и отново следната крилата фраза: „Когато оръдията се чуят, музите мълчат; когато оръдията мълчат, се чуват музите“. Така Капоти получава заглавието на книгата си „Музите се чуват“. Красиво написана, тя е пълна с любопитни, понякога нелепи и неправдоподобни ситуации.

31-годишният писател описва Съветския съюз с швейцарски часовникарски поглед към детайлите. По онова време СССР се смята за затворена, опасна държава, за която никой не знае много. Любопитен и отворен, Капоти, който е открит хомосексуалист, описва това, което вижда, с истинско недоумение и типичен сарказъм.

Risqué опера в СССР

Труман КапотиLegion Media

„Порги и Бес“ нашумява в Ленинград и Москва и влиза във вестникарските заглавия в СССР. Капоти дава на читателите поглед зад завесата на екипа и техните отношения. Афро-американските певци изпълняват всички известни песни от операта на Гершуин, като „Summertime“, „I’ve Got Plenty of Nothin“ и „A Woman Is a Somebody Thing“.

Чувствената опера оставя без думи служителите на съветското министерство на културата. Твърде късно е да се чудим как точно музикална пиеса, въртяща се около афро-американците (напълно чужди за съветския народ) и засягаща секса, наркотиците и насилието, може някога да се е играла в затегнатия комунистически СССР.

Първи шок

Зрители. Москва, 1955 гrussiainphoto.ru

Идването в Съветския съюз е повече от културен шок. Трупата от певци и танцьори на The Everyman Opera се качва на влака Blue Express в Източен Берлин и пътува три дни и нощи, преди да стигне до СССР през декември 1955 година. Влаковото им приключение е измъчено от дискомфорт и неудобство по време на дългото пътуване във второкласни спални вагони. Какъв шок и разочарование настъпва, когато вместо стереотипното „истински руско“ дуо с водка и хайвер, на американските пътници са предложени телешки котлети и бульон.

В Ленинград цялата трупа се настанява в забележителния хотел „Астория“. Не е точно това, което очакват. „Някои смятат, че това е „Риц“ на цяла Русия. Но той прави само няколко намека за западните идеи за луксозно заведение. Сред тези няколко е стая от фоайето, която се рекламира като Институт de Beauté [за красота], където гостите могат да получат педикюр, маникюр и Coiffure pour Madame [прически].

Институтът със своята изпъстрена белота, болезнените си принадлежности наподобява благотворителна клиника, която се подържа от не много хигиенични медицински сестри. На партера има и три ресторанта, които водят един в друг – кавернозни афери, весели като самолетни хангари“, пише Капоти. Неговите богати и сурови описания биха го направили популярен сред читателите на рецензии на TripAdvisor.

Площад Комсомолская, 1955 г.Виктор Ахломов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

„Банята, прилежаща към стаята на третия етаж, определена за мен, имаше олющени стени с цвят на сяра, студен радиатор и счупена тоалетна, която гърмеше като планински поток. Самата вана, около 1900 г., беше изпъстрена с петна от ръжда и водата, която се изливаше от крановете, беше кафява като йод, но беше гореща, правеше чудесна пара…“

Силно студената руска зима донеся нуждата от топли дрехи. Но списъците за пазаруване най-вече остават празни поради изнудващите обменни курсове долар към рубла. „Но, човече, този сладолед струва по долар за близване. И познайте колко искат за малко парченце шоколад, не по-голямо от пръста на крака ви? Пет и петдесет“, пише Капоти.

На 20 януари 1956 г. в Москва, Русия, пристига американската театрална трупа с „Порги и Бес“, операта на Джордж Гершуин, чиято история е поставена в афро-американската културна общностGetty Images

Излизайки от хотела, жадният за истории писател се ужасява, когато се натъква на няколко мъже, биещи непознат близо до Исакиевски събор. „Четирима мъже в черно бяха приклещили пети мъж, облегнат на стената на катедралата. Удряха го с юмруци, удряха го с цялото тегло на телата си, като футболисти, трениращи на манекен. Жена, с респектиращо облекло и джобен тефтер под ръка, стоеше отстрани, сякаш небрежно чакаше, докато приятели на някой мъж завършат бизнес разговор. С изключение на граченето на гарваните, това беше като епизод от ням филм; никой не издаде звук и след като четиримата нападатели отпуснаха хватката над мъжа, който падна и лежеше разперен на снега, те ме погледнаха равнодушно, след това се присъединиха към жената и си тръгнаха, все още без да кажат и дума“.

Може ли подобна сцена да се случи някъде в Съединените щати, където младежката престъпност нараства рязко през 1950-те години? Капоти избира да не прави паралели.

Той без страх посещава ресторанти и барове в компанията на известния Стефан Орлов, женен мъж, който говори свободно английски и се влюбва в блондинката, която е част от американската група. Орлов развежда Капоти из града и се ядосва, когато писателят не успява да се справи с него по отношение на пиенето на водка. И така, Орлов завежда Капоти на място, чиято атмосфера ще е подходяща за роман на Чък Паланюк.

Трупата „Порги и Бес“ в Москва.Getty Images

„Беше като да попаднеш в меча дупка. Потта и дъхът на бира и миризмата на влажна козина на сто ръмжещи, скарани и разтревожени клиенти изпълваха ярко осветеното кафене. Осем или десет мъже се бяха сгушили около всяка от дузината маси. Единствените присъстващи жени бяха три сервитьорки – всички те бяха здрави момичета, широки, колкото бяха и високи, и с лица, кръгли и плоски като чинии. В допълнение към сервирането на маси, те изпълняваха задълженията си на миротворци. Спокойно, експертно, със странно отсъствие на злоба и по-малко усилия, отколкото са необходими за прозяване, те биха могли да нанесат удар, който да избие вътрешностите на човек, двойно по-едър от тях. Господ да е на помощ на човека, който отвърне. Ако го направи, и трите момичета ще се нахвърлят отгоре му, ще го повалят на колене и след това буквално ще избършат пода с него, докато влачат трупа му до вратата и го изхвърлят в нощта“.

Наблюдателна площадка на хълмовете Ленин, 1955 г.Борис Косарев/Архив Марии Косаревой/russiainphoto.ru

Скоро Капоти открива, че по улиците на града е следван от мъж в тъмни очила, което прилича на сцена от шпионски филм. Може би това се нарича въображение на писателя.

„Забелязах, че има един човек, който се появява всеки път сред зяпачите, но не изглежда като един от тях. Той винаги стои отзад – набит мъж с изкривен нос, сгушен в черно палто и астраханска шапка, с половината си лице, скрито зад тъмни очила, чието стъкло наподобява очилата, които носят скиорите“.

Московска сага

Ленинград, 1950-теЕвгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

След представленията в Ленинград, Капоти и огромната трупа от актьори на „Порги и Бес“ заминават за Москва.

Там той среща куп младежи, родени със сребърна лъжица в устата, главно синове на художници, учени и дипломати. Тази среща оказва силно влияние върху Капоти. В края на 1950-те години той започва да пише още един доклад за The New Yorker. Той се фокусира върху позлатената младеж, която Капоти широко определя като „синовете и дъщерите на руската революция“. За да събере материал и да се срещне с хора и да сложи плът на костите на своята история, Капоти се завръща в СССР още два пъти, през 1958 и 1959 година.

Труман Капоти, 1959Отдел за принтове и фотографии на Библиотеката на Конгреса.

Подобно на разследващ журналист, той събира достатъчно материали, за да напише достойна история. Профилът на Капоти за московския елит първоначално е наречен „Дъщеря на руската революция“ и поставя в центъра на вниманието 20-годишния тартор на московските глитерати. Капоти е написал около 40 страници, когато през лятото на 1959 г. той информира Уилям Шон, който редактира The New Yorker в продължение на четвърт век, че не може да завърши историята.

Капоте казва, че се страхува за живота на споменатите в статията му. Те биха могли лесно да бъдат идентифицирани от съветската тайна полиция и изпратени в изгнание в Сибир, или дори по-лошо. Какво по-лошо от това да остави читателите си без книга? Може би Капоти просто губи интерес към решаването на съветския пъзел и намира благородно оправдание да продължи напред. Следващият му бестселър „Хладнокръвно“ разбунва духовете през 1966 година. Това е истински разказ за убийствата на семейство Клътър през 1959 г. в Канзас.

