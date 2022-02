Какво трябва да знаете за представянето на руския отбор на Олимпиадата в Пекин през 2022

Смяна на водещи спортисти, петиции за премахване на забраната за използване на официалните символи на страната и главните фаворити от Русия – разказваме ви всичко за руския отбор на зимната Олимпиада, която ще се проведе в Пекин от 4 до 20 февруари 2022 година.

Знаме и химн

Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Поради забраната от Световната антидопингова агенция (WADA), наложена след откриване на допингови нарушения, руският отбор не може да се състезава на Олимпийските игри под свой собствен флаг и химн до 16 декември 2022 година. Ето защо, както и на Летните олимпийски игри през 2020 г. в Токио, спортистите ще се състезават под флага на „Руски олимпийски комитет“ (РОК).

Вместо химна на Русия, на церемониите по награждаване ще звучи и фрагмент от „Концерт за пиано и оркестър №1“ на Пьотър Илич Чайковски.

В социалните мрежи стартира флашмоб под хаштага #wewillROCyou в подкрепа на олимпийците, а руският DJ Smash пусна микс от песента We Will Rock You на групата Queen и първа симфония на Чайковски.

От своя страна олимпийският шампион по фигурно пързаляне Алексей Ягудин започна петиция в подкрепа на руските спортисти относно забраната за използване на официалните символи на Русия. Тя е подписана от над 35 000 души. Във всеки случай феновете на националния отбор разчитат на добри резултати на Олимпиадата.

„Много бих искал представителите на зимните видове спорт да имат възможността по-често да слушат Чайковски“, каза ръководителят на РОК Станислав Поздняков.

COVID-лавина в руския отбор

Няколко руски спортисти, които трябваше да се състезават на Олимпийските игри в Пекин, едновременно получиха положителни Covid-19 тестове.

Първи 25 януари 2022 г. се разболя 26-годишният фигурист Михаил Коляда, сребърен медалист от Олимпийските игри през 2018 г. в отборната надпревара и бронзов медалист от Световното първенство. Той бе заменен с по-неопитния 18-годишен Евгений Семененко – досега той има само бронз от Гран при Skate Canada, злато от Световното първенство, както и от Руското първенство за юноши през 2021 година. Александър Вилф/Sputnik

Друга забележителна загуба е сребърният медалист по скелетон от игрите през 2018 г. Никита Трегубов и трети номер в отбора по скелетон Владислав Семьонов. Те ще бъдат заменени от Евгений Рукосуев и Даниил Романов – последният никога не се е борил за Световната купа, но все пак се надяват на достойно представяне. Антон Новодережкин/ТАСС

Положителен тест получи и биатлонистът Едуард Латипов – за щастие той успя да се оздравее и да замине за Пекин. Преди карантината той бе първи в класирането на Световната купа, а сега заема 13-то място в генералното класиране. Треньорът на руския мъжки отбор Юрий Камински увери, че Латипов почти е влязъл във форма и е готов за Олимпиадата. Сергей Бобилев/ТАСС

Разболя се и биатлонистката Валерия Васнецова, шампионка от Световната универсиада и двукратна световна шампионка сред юношите. Тя е вече преместена в карантинен хотел и може да бъде заменена от двукратната шампионка на Европа и Зимната универсиада през 2015 г. Евгения Буртасова. Самата Васнецова е разочарована от сложната ситуация. Алексей Филипов/Sputnik

„За съжаление, мечтата за Олимпийските игри си остава само мечта (…) Възможно е някой ден да намеря сили в себе си да се вдгина отново, но ще бъде съвършено друга история“, написа спортистката в своя Instagram.

Главни фаворити

Русия разчита на 30 медала и трето място в отборното класиране, каза ръководителят на РОК Станислав Поздняков. Такива прогнози дава и американската агенция Gracenote.

Русия има големи шансове да грабне медалите във фигурното пързаляне – по-конкретно в индивидуалното пързаляне при жените, където ще се представят фигуристките Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Шчербакова (можете да научите повече за тях тук).

За злато претендират двойката фигуристи Анастасия Мишина и Александър Галямов, световните шампиони по фигурно пързаляне през 2021 година. Александър Вилф/Sputnik

Добри резутати се очакват и от руския отбор по хокей. Президентът на Международната федерация по хокей на лед (IIHF) Люк Тардиф заяви, че ако играчите не се заразят с коронавирус, тогава Русия ще стане един от фаворитите.

Това е надежда и за скиора Александър Болшунов, световен шампион по скиатлон за 2021 г. и четирикратен победител от Олимпийските игри през 2018 година. За него се „предвиждат“ няколко медала наведнъж. Сергей Бобилев/ТАСС

При ски-акробатиката в свободен стил за мъже ще се представи лидерът на сезона, трикратният световен шампион Максим Буров. Владимир Смирнов/ТАСС

В паралелния гигантски слалом при жените по сноуборд се очаква победа за София Надиршина, най-младата победителка в Световната купа (на 17 години). Jurij Kodrun/Getty Images

Тя също така спечели 6 от 6 медала на Световното първенство за юноши и стана победител в Световното първенство за възрастни през 2021 година. Руските медии вече наричат ​​момичето „главната надежда за сноуборда“ на предстоящите Олимпийски игри. Patrick Smith/Getty Images

