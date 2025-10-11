Какво трябва да разбереш преди да сключиш брак?

1. Какво ще се случи ако поради някаква причина нямате деца?

2. Ако имате деца, как мъжа смята да се грижи за вас докато сте бременна и след това ! ?

Когато аз станах майка , от ултра кариеристка станах за 24 часа и майка, и домакиня, и чистачка и перачка и всичко за всички и така 7 години! Така се наложи! Слава на Бога че този въпрос го бях задала и знаех че имам възможността ако желая и никога да не работя! И не, не защото мъжът ми

беше богат, а защото беше мъжки мъж … а именно работлив, издържлив, щедър и отговорен към титлата глава на семейство!

Толкова ми е тъжно за жените които раждат деца и се налага след втората година да се върнат на работа! Толкова ми е жал и за майката и за бебето и!

Хубаво е жената да работи но по хубаво е ако може да не работи след като има малки деца!

Защото е много тъпо някой друг да се грижи за бебето ти или детето ти докато ти трябва да работиш защото мъжът ти няма пари да подсигури семейството си!

3. И ако се налага да се върнеш на работа още на втората година , трябва да … всичко да е 50 на 50. И двамата не спите, и двамата готвите, и двамата чистите, и двамата се мъкнете по доктори, и двамата простирате перални и гладите, и двамата играете с детето, и двамата четете приказки, и двамата го къпете, и двамата след време учите с детето, и двамата го карате до детска градина, и двамата го водите на спортове! Всичко и двамата дружно 50 на 50.

Защото ако не е всичко 50 на 50 то е , 90 на 10 товар за жената! Избирай умно и договаряй още по-умно. Заради детето ти !

С обич – Десислава Илиева

Facebook

Twitter



Shares