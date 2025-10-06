Какво ще обсъждат лидерите на тюркските страни на срещата на ОТГ

На 6 октомври в азербайджанския град Габала ще стартира официалната XII среща на върха на Съвета на държавните глави на Организацията на тюркските държави.

В събитието ще участва и президентът на Казахстан Касим-Жомарт Токаев. Мненията на експертите за това, което ще обсъждат лидерите на тюркските държави, са представени в материала на собствен кореспондент на агенция Kazinform.

Интеграция на Астана и Баку

Отношенията между Казахстан и Азербайджан се характеризират със устойчива динамика на развитие и укрепване на многостранно партньорство. Между другото, сътрудничеството обхваща широк спектър от области – от енергетика и транспорт до търговия, инвестиции и хуманитарни връзки.

Икономистът Натиг Джафарли отбелязва, че двустранното сътрудничество демонстрира значителен растеж и разнообразие на направленията.

— Търговският оборот между Казахстан и Азербайджан за януари–юли 2025 г. възлиза на 331,7 млн. долара, което показва ръст от 4,8% в сравнение със същия период на миналата година — 316,5 млн. долара. Основните експортни позиции остават пшеницата, петролът и нефтопродуктите, а вносът от Азербайджан се състои от тръби, алуминиеви профили и хранителни продукти, посочва Джафарли.

Според икономиста, транспортната интеграция се развива активно, обемът на превозите по Транскаспийския международен транспортен маршрут (ТМТМ) достигна 2,6 млн. тона, а контейнерните превози се удвоиха до 40,2 хил. ДФЕ. Транзитът на казахстански уран през Азербайджан, строителството на подводна оптична кабелна линия (400 Тбит/с) в рамките на Digital Silk Way и създаването на съвместното предприятие „Middle Corridor Multimodal“ повишават ефективността на мултимодалните превози.

В енергетиката се реализира „зелен“ коридор Централна Азия — Азербайджан — Европа, включващ прокарването на дълбоководен кабел за пренос на възобновяема енергия към Европа.

„Всички тези инициативи укрепват икономическия потенциал на страните, създавайки основа за по-нататъшна интеграция, инвестиционно сътрудничество и диверсификация на транспортните и цифровите маршрути“, отбелязва експертът.

Страните от ОТГ: растеж на БВП и стокооборот

Участието на Казахстан в срещите на върха на Съвета на държавните глави на ОТГ в Габала се провежда на фона на активен растеж на икономическата интеграция между тюркските държави. Според данни за 2024 г. общият брутен вътрешен продукт на страните от ОТГ надхвърля 2,1 трлн долара, а общият стокооборот възлиза на около 1,1-1,17 трлн долара.

Генералният секретар на ОТГ Кубанычбек Омуралиев заяви, че организацията си поставя амбициозната цел да увеличи обема на вътрешната търговия между страните-членки до 10%.

— Днес вътрешната търговия между държавите-членки на ОТГ възлиза само на около 7% (при общ стокооборот на страните от ОТГ през 2024 г. на ниво 850 млрд. долара) или приблизително 58,17 млрд. долара. Преди няколко години този показател беше едва 3%, така че виждаме положителна динамика. Нашата цел сега е да доведем този показател до 10% в най-кратки срокове, — отбеляза той.

При това основният ръст се наблюдава в областта на промишлеността, енергетиката и износа на селскостопански продукти, както и в транспортните и логистичните услуги, което потвърждава стратегическата важност на съвместните проекти и развитието на инфраструктурата.

Според генералния секретар на ОТГ, за да се постигне тази цел, се премахват бариерите в транспорта и логистиката.

— Ние също постигнахме значителен напредък в транспортното и митническото сътрудничество. Споразумения като „Опростен митнически коридор“, „Международни комбинирани превози на товари“, както и цифрови инициативи — E-Permit, E-CMR, E-TIR — спомагат за оптимизиране на логистиката и повишаване на ефективността на търговията. Всички тези усилия допринасят за задълбочаване на регионалната икономическа интеграция и подобряване на търговските потоци между нашите страни-членки“, добави Омуралиев.

Очаквания от срещата на върха

Експерти от Баку отбелязват, че срещата в Габала ще бъде важна платформа за обсъждане на ключови политически, икономически, транспортни и хуманитарни инициативи, а за Казахстан участието в нея отваря нови възможности за укрепване на стратегическите позиции и разширяване на сътрудничеството с партньорите в организацията.

Според ръководителя на Клуба на политолозите „Южен Кавказ“ Илгар Велизаде, основният фокус на предстоящия саммит ще бъде насочен към икономическото взаимодействие и транспортното сътрудничество, преди всичко в рамките на развитието на Средния коридор, свързващ Китай и Европа през Каспийско море, Южен Кавказ и Централна Азия.

— Тези проекти придобиват все по-голямо значение и се разглеждат като стратегически за цялото тюркско пространство. Освен това, важно направление остава енергийното сътрудничество, включващо не само традиционните енергоносители, но и развитието на „зелената“ енергетика. За Казахстан това отваря нови възможности за износ на електроенергия и синхронизиране на проекти с партньорите в организацията, отбелязва експертът.

Велизаде обръща внимание и на хуманитарното сътрудничество, което обхваща културни и образователни инициативи, включително работата по унифициране на тюркската азбука.

„През последните години се засилва вниманието към информационното сътрудничество, създават се предпоставки за единна информационна платформа, която ще позволи да се предават общите ценности и позиция на тюркските страни“, добави той.

Аналитикът подчертава, че институционализирането на ОТГ, т.е. създаването на специализирани комитети и работни групи, повишава системността на работата на организацията и ефективността на изпълнението на приетите решения.

Роза Байрамлы, водещ съветник в Центъра за анализ на международните отношения, отбелязва, че на дневния ред на срещата в Габалин ще бъдат въпроси, свързани с транспорта, логистиката, търговията, цифровата трансформация, сигурността и регионалната стабилност. Политологът подчертава, че за Казахстан това е възможност да прокара своите икономически и инфраструктурни инициативи, включително чрез Туркския инвестиционен фонд и проекти за улесняване на търговията.

Байрамлы припомня, че от момента на последната среща на върха в Бишкек (септември 2024 г.) и неформалната среща на върха в Унгария (май 2025 г.) Организацията на тюркските държави е постигнала значителен напредък.

Така, реализирани са ключови инициативи в икономическата интеграция, укрепването на транспортната и логистичната интеграция, развитието на цифровите услуги и сътрудничеството между централните банки, стартирани са програми за опростяване на митническите процедури и развитие на транспортните коридори, а също така функционира Туркски инвестиционен фонд за финансиране на съвместни проекти.

В Габала, според нея, се очаква обсъждане на нови стъпки за задълбочаване на финансовото сътрудничество, координация на цифрови и инвестиционни проекти, както и насърчаване на зелената икономика и „зеленото финансиране“.

— На срещата на върха ще бъдат разгледани и въпроси, свързани със сигурността, а именно борбата с тероризма, трансграничната престъпност и киберзаплахите, както и актуалната геополитическа ситуация. Темите за цифровата трансформация – развитието на „умните градове“, обменът на ИТ-решения и въвеждането на „зелена програма“ – също ще бъдат повдигнати, смята експертът.

Доцентът по икономика в Азербайджанския държавен икономически университет Емин Гарибли отбелязва, че предстоящата среща на ОТГ придобива особено значение за Азербайджан, тъй като се провежда в стратегически важен регион за икономическата интеграция и регионалното сътрудничество.

Според него организацията постепенно се превръща от площадка за политически диалог в механизъм за задълбочено икономическо сътрудничество, където ключова роля играят не само географската и етническата близост на страните, но и политическата решителност на техните лидери.

Гарибли отбелязва, че участието на Казахстан в срещата на върха ще позволи не само да се обобщят резултатите от предишните инициативи, но и да се обсъдят нови съвместни проекти. Вече реализираните стъпки включват стартирането на Туркски инвестиционен фонд за подкрепа на малкия и среден бизнес, стратегии за улесняване на търговията, цифрово партньорство и насърчаване на транспортните коридори.

По-рано бе съобщено, че министър-председателят на РК Олжас Бектенов е участвал в среща на правителствените ръководители на страните от ОТГ в Бишкек.

