Какви мъже харесват жените?

1. Висок, разбирайте над 1,80 м.

2. С добри финансови възможности

3. Мъж с добра професия и характер, който може да издържа на високи нива на стрес и натоварване и да може да е отговорен за да е глава на семейство, а не лукова глава!

4. Щедър

5. Независим от родителите си

6. Добър

Единственият компромис тук може да е показател ръст !

И също финансови възможности са задължителен компонент но за мъжете. Тук не включваме момчетата между 20-30. Тях ги изчакваме да видиме!

На мъже пари не даваме!

С мъже не градиме! Правим ги така жени! Мъжът сам гради , жената до мъжа му се отплаща като му е вярна и го обича ! И като се грижи за децата!

Ако тези неща не са на лице от двете страни, проблемите и краят са въпрос на време!

С обич – Десислава Илиева

