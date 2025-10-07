Какви мъже харесват жените?
1. Висок, разбирайте над 1,80 м.
2. С добри финансови възможности
3. Мъж с добра професия и характер, който може да издържа на високи нива на стрес и натоварване и да може да е отговорен за да е глава на семейство, а не лукова глава!
5. Независим от родителите си
6. Добър
Единственият компромис тук може да е показател ръст !
И също финансови възможности са задължителен компонент но за мъжете. Тук не включваме момчетата между 20-30. Тях ги изчакваме да видиме!
На мъже пари не даваме!
С мъже не градиме! Правим ги така жени! Мъжът сам гради , жената до мъжа му се отплаща като му е вярна и го обича ! И като се грижи за децата!
Ако тези неща не са на лице от двете страни, проблемите и краят са въпрос на време!
С обич – Десислава Илиева