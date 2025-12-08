Как участието на Къшнер влияе върху шансовете на мирния план на САЩ за Украйна

Каква роля играе роднина на Тръмп в уреждането на конфликта и променя ли се стратегията на Вашингтон по отношение на Москва

Ключова фигура в въпроса за уреждането на украинския конфликт става зетът на Доналд Тръмп, предприемачът Джаред Кушнер. Неговото появяване сигнализира за повишен интерес от страна на Вашингтон към търсенето на компромис по Украйна, смятат анкетираните от „Известия“ експерти. Представителят на американския лидер активно участва в срещите с киевската делегация в Маями на 4–5 декември, а преди това – в преговорите с Владимир Путин в Кремъл. Скоро след това САЩ обявиха нова стратегия за национална сигурност, в която се говори за необходимостта от възстановяване на стратегическата стабилност в отношенията с Русия, а сред жизненоважните интереси на САЩ се посочва воденето на преговори за възможно най-скорошно прекратяване на военните действия в Украйна. В Москва промяната в подхода на Вашингтон беше посрещната с одобрение. В Министерството на външните работи на Русия при това отбелязаха важността на проблема с легитимността на киевските власти, с които рано или късно ще се наложи да се подпише мирно споразумение.

Как продвигаются переговоры по Украине

След срещата с руския президент Владимир Путин на 2 декември в Москва специалният пратеник Стив Уиткоф и зетят на шефа на Белия дом, предприемачът Джаред Кушнер, се върнаха в САЩ и почти веднага започнаха нови преговори. Държавният департамент съобщи, че от 4 до 5 декември те са разговаряли с украинската делегация в Маями. Киев беше представляван от секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна (СНБО) Рустем Умеров и началника на Генералния щаб Андрей Гнатнов.

Някои медии съобщават, че обсъжданията на мирния план са продължили и на 6 декември. На този ден Зеленски е провел „дълъг и съдържателен“ телефонен разговор с Уиткоф. Умеров подчерта, че приоритет за Киев е споразумението, което „гарантира защитата на независимостта и държавния суверенитет на Украйна, сигурността на украинците и създава устойчива основа за успешно демократично бъдеще“. С други думи, ключов за Украйна остава въпросът за гаранциите за сигурност, които тя много иска да получи от САЩ и съюзниците си.

За никого не е тайна, че вижданията на Москва и Киев за тези гаранции се различават съществено. Вероятно този въпрос е бил повдигнат на срещата в Кремъл, в която са участвали и специалният представител на президента на Руската федерация Кирил Дмитриев и помощникът на руския лидер Юрий Ушаков.

Ушаков заяви след преговорите, че някои предложения на САЩ са били приемливи за Москва, а други – не. При това не бяха оповестени подробности от преговорите: страните се споразумяха да не разгласяват съдържанието им.

По всичко личи, че Москва и Вашингтон са преминали към конкретни обсъждания на точките от мирния договор, предположи в разговор с „Известия“ анализаторът от Центъра за средиземноморски изследвания на НИУ ВШЕ Тигран Мелоян. Всичко започва да изглежда така, както трябва да изглежда нормалният преговорен процес – в максимално тих режим, без обявяване на междинни резултати.

Отделно внимание привлича появата на Джаред Кушнер в преговорите. Разширяването на единичната мисия на Уиткоф до тандем с зетя на Трамп е изгодно както за Вашингтон, така и за Москва, счита анализаторът от НИУ ВШЕ Егор Торопов. САЩ получават допълнителен медиатор, който предпазва Трамп от обвинения в пристрастност и дори некоректност на Уиткоф като посредник.

При това Кушнер се е доказал като ефективен преговарящ още през първия мандат на Трамп, смята проректорът на Дипломатическата академия на МВнР на РФ Олег Карпович.

Тогава Кушнер се изяви като един от архитектите на така наречените „Споразумения на Авраам“ в Близкия изток, припомни той. Въпреки липсата на голям дипломатически опит, той е известен с вниманието си към детайлите и стремежа си към резултати. Освен това, той е изключително близо с Тръмп.

Пакет от споразумения за нормализиране на отношенията на Израел с редица арабски страни беше подписан с посредничеството на администрацията на Тръмп през 2020 г. Те отвориха пътя за установяване на дипломатически отношения, развитие на търговията, инвестициите и сътрудничеството в областта на сигурността. В този случай дуото Кушнер и Уиткофф наистина успя да сложи край на кръвопролитието и да подтикне страните към споразумение, подчерта Карпович.

— Разбира се, кризата в Украйна е значително по-сложна и по-дълбока, но спокойният и систематичен подход на Кушнер към въпроса, за който говори Юрий Ушаков, очевидно ще бъде полезен и в този случай, — заключи експертът.

Защо Вашингтон променя стратегията си по отношение на Русия

Всичко това се вписва в общата логика на промяната в стратегията на САЩ по отношение на конфликта в Украйна и Русия като цяло. На първия етап от преговорния процес беше очевидно, че за американците задълбоченото вникване в проблематиката на уреждането не винаги беше очевидно, отбеляза политологът Денис Денисов.

— Година по-късно наблюдаваме определени промени в подходите. Очевидно Ушаков олицетворява тези промени с хора като Кушнер, който може да се вникне по-дълбоко в проблема, да изслуша и руската, и украинската гледна точка, но в същото време да докладва на президента Тръмп достоверна информация с всички подробности“, счита експертът.

Струва си да припомним и информацията за оставката на един от главните проукраински членове на администрацията на САЩ – специалния пратеник Кит Келлог. Както съобщи агенция Reuters, позовавайки се на няколко източника, Келлог планира да напусне поста си през януари.

На този фон в САЩ беше публикувана нова Стратегия за национална сигурност – документ, който определя целите на президентството на американския лидер Доналд Тръмп. В него се казва директно, че „колкото се може по-скорошното прекратяване на военните действия в Украйна“ е един от ключовите интереси на Вашингтон.

Освен това стратегията поставя като приоритет „възстановяването на стабилността в Европа и стратегическата стабилност с Русия“ и отделно изисква „да се сложи край на възприемането и да се предотврати реалността на НАТО като постоянно разширяващ се алианс“. Това е своеобразно свързване на украинското уреждане с по-широко преформатиране на отношенията между НАТО и Русия. Струва си да се отбележи, че разширяването на НАТО като една от основните причини за конфликта в Украйна е било многократно посочвано и от Кремъл.

Безусловно, подобен подход към разрешаването на кризата е много по-близък до позицията на Москва. Прессекретарят на президента на РФ Дмитрий Песков вече заяви, че настоящата администрация на САЩ се различава коренно от предишните.

„Корекциите, които виждаме, бих казал, че в много отношения съответстват на нашата визия и вероятно можем да се надяваме, че това може да бъде скромна гаранция, че ще успеем да продължим конструктивно съвместната работа по търсенето на мирно уреждане на конфликта в Украйна, като минимум“, отбеляза той.

За конструктивния подход на Вашингтон към конфликта в Украйна говори и Владимир Путин. По време на посещението си в Бишкек на 27 ноември той заяви, че Русия вижда, че САЩ в някои отношения отчитат руската позиция по Украйна.

Може би Москва и Вашингтон ще успеят да се споразумеят и по един от основните въпроси – легитимността на Зеленски. Петгодишният му мандат изтича през май 2024 г., но Киев многократно отхвърля възможността за нови президентски избори, позовавайки се на военното положение.

Владимир Путин неколкократно е посочвал проблема с юридическата сила на споразуменията, които хипотетично могат да бъдат сключени с Украйна. В Бишкек той подчерта, че докато в Киев има „нелегитимна власт“, подписването на документи с нея е „юридически невъзможно“. Отделно той отбеляза, че удължаването на мандата в условия на военно положение е достъпно само за Върховната рада на Украйна.

Никой не е заинтересован да поеме отговорност за подписването на договор със страна, чиято легитимност може да бъде оспорена, заяви пред „Известия“ посланикът на Министерството на външните работи на Русия по престъпленията на киевския режим Родион Мирошник.

„Като правило, в рамките на преговорния процес такива възможности за легализация или подписване на документи вече се обсъждат в рамките на постигнатите споразумения, включително става дума за някакъв формат на легализация на властта“, отбеляза посланикът.

За разрешаването на този проблем е необходимо да се предприеме цяла поредица от стъпки. Мирошник подчерта, че условно легитимна на територията на Украйна остава Върховната рада, но тя трябва да приеме съответните решения, за да даде на председателя на парламента съответните правомощия.

„Без предприемането на съответните стъпки, както в рамките на украинската програма, така и извън нея, е много трудно да се стигне до законен вариант. Ето защо това е предмет на обсъждане. Днес позицията на Русия е ясна, а по-нататък, мисля, първо ще трябва да се намери формула за уреждане, а едва след това ще дойде нейната легализация“, подчерта посланикът.

В какво си приличат плановете за Газа и Украйна

Споразумението в сегашния му вид, както по-рано съобщи Владимир Путин, е разделено на четири блока — всеки от тях се предлага да се обсъжда отделно. Не трябва да се изключва, че в един от тези блокове ще се намира решението на въпроса за легитимността на украинската власт.

Струва си да се отбележи, че първоначалният вариант на споразумението, съдържащ 28 точки, напомняше плана за уреждане на конфликта в Газа. И планът за Газа, и планът за Украйна представляват пътни карти от 20–30 точки, които едновременно описват прекратяването на огъня, преходния период и дългосрочното устройство на сигурността. И двата са обвързани с голям икономически пакет за възстановяване под външно управление. Освен това и в двата варианта мирът се гради около наднационална структура под ръководството на САЩ, която трябва да „гарантира“ изпълнението на споразуменията.

Въпреки това, по останалите въпроси те се различават значително. Планът за Газа се основава на последователност: първо прекратяване на огъня и обмен, след това въвеждане на международни стабилизационни сили и временно външно управление на сектора, и едва след това – въпросите за икономиката и политическия статут. Планът за Украйна, напротив, се разпределя на няколко тематични пакета, които страните обсъждат като набор от условия за преговори, а не като строго разписана по стъпки верига от деескалация.

Известно е, че Кушнер също е участвал в разработването на плана за Газа. Западните анализатори свързват участието му с политическата важност на споразумението за Вашингтон. Привличането на членове на семейството към уреждането на украинския въпрос свидетелства, че Трамп обръща повишено внимание на този въпрос и не е готов да допусне пропуск, счита Тигран Мелоян.

Но не всички са съгласни с такова тълкуване на случващото се. Така, според Егор Торопов, за разлика от Русия, Европа и Украйна, именно САЩ са най-заинтересовани от незабавна победа на дипломатическия фронт.

В името на образа на главния миротворец на земята Трамп е готов да подпише формален, теоретичен и краткосрочен мир, а не реален, практичен и дългосрочен. Успоредно с активизацията на посредническите усилия на САЩ във външнополитическата сфера и изолационистките тенденции във вътрешнополитическата риторика, Европа пое водещата роля в финансовата и военна подкрепа на Украйна, — убеден е експертът.

Има вероятност САЩ да се вслушат в позицията на Европа, съгласи се и старши преподавател по теория и история на журналистиката във Филологическия факултет на РУДН Камран Гасанов. Според него, основните спорни точки в момента са териториите и гаранциите за сигурност.

САЩ допускат възможността да предадат на Русия редица територии, а Европа – не. Що се отнася до гаранциите за сигурност, Америка иска да ги възложи на европейците, а те не искат да допуснат това. Каквото и да е, според експерта, те ще трябва да се споразумеят помежду си: без това Тръмп няма да сключи сделка с Русия.

автор: Даниил Сечкин

източник: iz.ru

