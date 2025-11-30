Как най-бедната страна в света се превърна в една от най-бързорастящите икономики?

Само преди 35 години Виетнам беше една от най-бедните държави в света.

Днес тя е една от най-бързо развиващите се икономики. Страната привлича световни технологични гиганти, измества Китай от част от производството и умело балансира между интересите на Вашингтон и Пекин.

Какво стои зад този успех? И защо именно сега България и Виетнам засилват връзките си в рамките на новата глобална икономическа динамика? По тези теми Детелина Калфова разговаря с посланика на Виетнам в България.

