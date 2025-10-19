неделя, октомври 19, 2025
Как може да разберете, че имате ниско самочувствие като жена?

1. Като постоянно правите компромисни отношения с мъжете!

2. Когато не стигате до брак с мъжете, а само до връзки и съжителство или сте просто любовницата!

Едно от мен да знаете – на жени, които са ценени мъжете предлагат брак и не само, мъжете искат да се грижат за жени, които са ценни за тях. Когато ти си ценна и важна за мъжа той иска не просто да е до теб а да те “заключи” да си негова жена! Но с вас трябва да е топло , весело, зареждащо! Толкова зареждащо, че мъжът да има нужда от вашето присъствие и без вас да чувства празнота!

