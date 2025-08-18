Как Казахстан се преобразува в цифров център

В научната и технологичната сфера отдавна стана ясно: побеждават тези, които не само изобретяват нови технологии, но и успяват да ги внедрят оперативно в производството.

Тази закономерност се запазва и в ерата на повсеместната цифровизация и активно внедряване на изкуствен интелект. Къде се намира Казахстан в тази глобална надпревара? Колко активно се внедряват съвременните технологии в нашата страна? Какви цифрови стартъп проекти се развиват на местно ниво? Отговори на тези въпроси търсиха журналисти от телевизионния канал Jibek Joly, съобщава агенция Kazinform.

Прокарване на кабел по дъното на Каспийско море: стъпка от потребителя към доставчика

Днес вече е общоизвестно, че Казахстан получава достъп до глобалната интернет мрежа основно чрез инфраструктурата на руски компании. По-просто казано, около 95% от интернет трафика, консумиран в страната, преминава през територията на Русия. Това обстоятелство засилва риска от информационна зависимост и значително ограничава възможностите на Казахстан да формира независима политика в областта на информационното пространство.

В момента в страната активно се внедряват технологии за спътникова интернет връзка. Така, от 13 август официално заработи системата Starlink, която предоставя достъп до интернет чрез спътникова връзка. Освен това се предприемат стъпки за създаване на алтернативни маршрути и инфраструктури, които да позволят повишаване на устойчивостта и независимостта в тази сфера. Един от ярките примери е проектът за прокарване на оптичен кабел с дължина почти 380 километра по дъното на Каспийско море.

Този кабел, способен да предава данни със скорост до 400 терабита в секунда, е призван в бъдеще да превърне Казахстан в ключов транзитен хъб, транспортиращ международен интернет трафик. По този начин страната ще получи статут на важен цифров мост, свързващ Изтока и Запада.

В момента Казахстан и Азербайджан провеждат активни проучвания на морското дъно. Реализацията на проекта се планира да приключи през 2026 година.

— През март тази година съвместно с компанията AzerTelecom и подизпълнители проведохме предварителни проучвания и наземни инженерни работи в крайбрежните зони. Тези проучвания помогнаха да се определят оптималните места за разполагане на брегови сондажи и станции за свързване на кабела – в районите на Актау (Казахстан) и Сумгаит (Азербайджан). Сега сме пристъпили към следващия етап – проучване на морското дъно с помощта на специално оборудвани кораби. След приключването му ще започне подготовката на кабела, неговото транспортиране и полагане на дъното на Каспийско море, — разказа председателят на съвета на директорите на АО „Казахтелеком“ Багдат Мусин.

Предимствата от прокарването на оптичен кабел за Казахстан са многостранни и мащабни.

Първо, повишаване на качеството и скоростта на интернет. Както вече беше отбелязано, пропускателната способност на новия кабел ще бъде до 400 терабита в секунда. Това ще позволи, например, да се зареди филм във формат 4K (или Ultra HD) с размер около 100 гигабайта само за 2 милисекунди. Теоретично, цялото видеосъдържание на YouTube може да бъде заето за няколко часа.

Второ, страната ни ще се превърне в регионален цифров център. Благодарение на реализацията на този проект Казахстан ще престане да бъде изключително потребител на интернет услуги и ще се превърне в транзитна територия, през която ще преминава огромен поток от данни между Азия и Европа.

Трето, ще донесе икономически ползи. Транзитът на данни ще носи приходи, ще привлече чуждестранни инвестиции, ще стане стимул за развитието на нови ИТ проекти и ще създаде допълнителни работни места.

Четвърто, това допринася за укрепването на националната сигурност и цифровата суверенност. С пускането на новата инфраструктура Казахстан ще получи собствен, независим маршрут за свързване с глобалното интернет пространство.

В момента основният обем интернет трафик постъпва в Казахстан през територията на Руската федерация. Като цяло, на нашата страна се пада само около 1,5% от преноса на информационни данни между Европа и Азия. След реализацията на проекта възнамеряваме да увеличим този показател до 5%. След приключване на строителството в края на 2026 г. през територията на Казахстан ще започне предаването на първите международни интернет данни, отбеляза ръководителят на управлението на Комитета по телекомуникации Азамат Сериктаев.

Цифровизация на железопътната мрежа: цялата информация се записва в реално време

Днес в сферата на железопътния транспорт активно се внедряват съвременни интелигентни Smart системи, насочени към повишаване на скоростта на движение и осигуряване на безопасността. Сред тях са цифрови платформи, позволяващи да се извършва мониторинг на състоянието на железопътните пътища и ефективно управление на транспортната инфраструктура.

„Това е автоматизирана система за управление на железопътния транспорт. В нея се записват абсолютно всички процеси: приемане на локомотива, регистрация на вагоните, тяхното откачване, време в движение, продължителност на спирките – всичко се записва и автоматично се предава в диспечерския център“, обясни машинист-инструктор Абай Абилжанов.

За цифровизацията на железопътната мрежа не е необходимо да се заменят напълно старите локомотиви и вагони. Достатъчно е да се оборудват със специални датчици и сензори. Инсталираните устройства събират данни за движението, температурата, степента на износване на оборудването и ги предават в единен център за обработка на информация.

— Железопътният транспорт започва с релсите и траверсите, затова и цифровизацията трябва да започне от самото начало. Цифровизацията на това, което се намира над релсите, не е толкова сложна задача. Съвременните локомотиви вече са оборудвани с вградени цифрови системи. Въпреки това пълноценното развитие е невъзможно без цифровизация на цялата инфраструктура. Ние го виждаме ясно на примера на нашата система: какъвто и път на развитие да изберем, той все пак се опира в цифровизацията на магистралната железопътна мрежа. Ето защо именно с нея трябва да се започне, — отбеляза железопътният експерт Мурат Бекмаганбетов.

Призивът в армията ще се осъществява с помощта на ИИ

На форума Digital Almaty, който се утвърди като най-голямата платформа за демонстрация на цифрови решения в Казахстан, бяха представени проекти, в които се използват технологии за изкуствен интелект. Един от тях е инициативата Defence Tech.

Ние създаваме собствена информационна система и я интегрираме с базите данни на други държавни органи. Това позволява автоматично да се определи кой има право на освобождаване от военна служба. На първо място това са студентите – ежегодно отсрочка получават около 700 хиляди души. Освен това това са граждани с ограничения по здраве, както и женени мъже с деца. Всички тези категории се отчитат в системата поотделно. Вече изпратихме SMS-уведомления на студентите, — съобщи заместник-министърът на отбраната на Република Казахстан Дархан Ахмедиев.

По негови думи, държавната услуга по набор за военна служба постепенно преминава в проактивен формат. Това означава, че за да получи отсрочка, вече не е необходимо да се подава заявление.

— Например, при промяна на местоживеене гражданинът автоматично се регистрира в съответния военкомат. При наемане на работа не е необходимо лично да се обръщате към комисариата: кадровите служби ще могат да получават необходимата информация директно от държавната база данни. Преминаването дори на един този процес към проактивен формат позволи на държавата да спести над 1 милиард тенге, — отбеляза Ахмедиев.

Той добави, че днес 17-годишните младежи вече не е необходимо да се обръщат лично към органите за военна регистрация — регистрацията се извършва изцяло онлайн, автоматично.

Освен това, в най-близко бъдеще в Казахстан подборът на новобранци за служба в армията ще се извършва с помощта на изкуствен интелект. В системата се въвеждат данни за гражданина: образование, ръст, тегло, семейно положение и други параметри — това позволява да се определи за какъв вид войски човекът е най-подходящ.

— Изкуственият интелект анализира данните, постъпващи от всички държавни информационни системи, и определя в коя сфера и в какъв вид войски новобранецът може да служи ефективно. Вземат се предвид здравето, ръстът, зрението, слухът, физическата подготовка, наклонностите и способностите. Въз основа на тези данни системата формира препоръки за призивната комисия. Окончателното решение, както и преди, остава за комисията.

Например, за да бъдеш зачислен в десантните войски, е необходимо да имаш висок ръст и отлично здраве. За работа в подразделенията за връзка, напротив, решаващ критерий е добър слух. В момента тази система се тества и се надяваме да я пуснем в експлоатация в най-близко време, съобщи началникът на отдел „Информационни технологии“ на Министерството на отбраната на РК Бекжан Мързагалиев.

Агродрон – незаменим инструмент в борбата с вредителите

Днес с помощта на цифровите технологии е възможно не само да се наблюдават посевните площи от въздуха, но и да се управляват ефективно. Например, агродронът позволява бързо и точно разпръскване на торове и пестициди. В Казахстан търсенето на такива интелигентни агротехнологии нараства с всяка изминала година.

През декември 2024 г. в цялата страна бяха закупени 46 дрона. Тази година те бяха използвани за първи път за борба с скакалците. Разбира се, тяхната ефективност се оказа много висока – постига се икономия до 90%. Дроновете са особено полезни в труднодостъпни места с неравен релеф, където не могат да стигнат трактори или друга техника. По региони най-много дронове има в Костанайска област – 16 броя. Останалите региони получиха по 3-4 дрона, — разказа водещият специалист от агротехническия отдел на РГП „Фитосанитария“ Нурбек Муштарбеков.

Операторът на дрона Еркебулан Созакбай отбеляза редица предимства на тази съвременна техника.

— Дронът е оборудван с два акумулатора: докато единият работи, другият се зарежда. Резервоарът побира 45 литра течност, която дронът разпръсква над полето за 7-8 минути. Благодарение на втория акумулатор е възможно непрекъснатото извършване на работата. В предната част на дрона са монтирани два мощни прожектора, което позволява работа дори през нощта. Освен това дронът е оборудван със система LiDAR, която в тъмното определя препятствия и помага да се избегнат сблъсъци. Към днешна дата на цялата територия на Казахстан с дронове са обработени около 52 500 хектара посеви срещу скакалци, — разказа той.

Единна радио мрежа — съвместни действия при извънредни ситуации

По време на мащабния пожар в Абайска област през 2023 г. и неотдавнашните наводнения службите за гражданска защита не успяха да координират действията си поради липса на единна връзка, което забави спасителните операции. В момента министерствата на извънредните ситуации и на вътрешните работи преминават към единна радио мрежа, която ще позволи да се ускори и подобри координацията на работата на службите при пожари, наводнения и други извънредни ситуации.

В тази радио мрежа се планира да бъдат включени около десет служби: спешна помощ, пътни служби, горски служби и полиция. Всички те ще могат да предават оперативно информация. В момента от 20 региона на Казахстан вече 13 са свързани към системата, съобщи началникът на управлението на МЧС РК Адилхан Наурызбай.

Според водещия специалист от отдел „Информатизация, цифровизация и връзка“ на МЧС Руслан Сейтов, тази система е полезна не само в извънредни ситуации, но и в ежедневната работа:

— Други държавни служби могат да използват радио мрежата за ежедневната си дейност. Например, когато екип на спешна помощ транспортира тежко болен, чрез тази система може бързо да се свърже с пътните служби и полицията, за да се осигури „зелен коридор“ в задръстванията. Това помага да се достави пациентът навреме в болницата и да се спаси животът му“, отбеляза той.

ИИ в медицината: първата дума на дете с аутизъм не беше „мама“, а „робот“

Днес изкуственият интелект дава мощен тласък на развитието на образованието и науката, особено в медицината. С негова помощ стават достъпни такива сложни процеси като ранна диагностика и моделиране на методи за лечение.

Нашата система работи като онкоагент: онкологът получава КТ и МРТ изображения, въз основа на които се формира триизмерна анатомична модел на пациента. Това позволява без хирургична интервенция да се определи точното местоположение на тумора – било то рак на белия дроб или друга патология. Тази технология ускорява провеждането на биопсия. В момента провеждаме изследвания на двама реални пациенти и анализираме над 40 симулационни случая. Средната точност на ранното откриване достига 82%, — разказа стартъпърът Асилжан Абдулаев.

Освен това в Казахстан се въвежда роботизирана терапия за деца с диагноза аутизъм. Новата методика е разработена от казахстанската учена Анар Сандыгулова. Роботът привлича вниманието на деца, които имат затруднения да установят зрителен контакт с хора, и им помага да се научат да общуват. Роботът може свободно да говори на три езика.

— Децата с аутизъм обикновено имат слабо развита способност да гледат в очите. В това отношение роботът е отличен наставник. Имахме едно момиченце, което до седемгодишна възраст нито веднъж не беше погледнало в очите на майка си. След 2-3 занятия с робота тя за първи път успя да го направи. Майката беше невероятно щастлива — каза: „Какво сте направили с детето ми? За седем години за първи път ме погледна в очите!“ — от радост ни прониза ток, — разказа инженерът и асоцииран професор в Назарбаев Университет Анар Сандыгулова.

Много деца, които преди не са говорили, започнаха да произнасят първите си думи след занятията с робота. Едно момче за първи път каза думата „робот“, а не обичайните „мама“ или „татко“.

Анар Сандыгулова вече е регистрирала авторските права върху своето изобретение. През 2023 г. проектът й беше високо оценен на международна конференция в Швеция, а в момента се подготвя получаването на патенти в САЩ и Европейския съюз.

— Един робот ще бъде изпратен в Актау. В момента в страната работят седем такива центъра. Всеки робот е оборудван с камера, която записва какво е научил детето по време на занятията. Създадохме специален интернет портал, където може да се проследи колко пъти детето е установило зрителен контакт, разсеяло се е или се е усмихнало. Всичко това се анализира и дава подробна статистика. Въз основа на тези данни специалистите получават отчети от типа: „70% от занятията детето се е усмихвало“ или „детето е било концентрирано 80% от времето“. Това позволява да се оцени точно динамиката на развитието и успехите на детето“, заключи Анар Сандыгулова.

ИИ, разбиращ казахската душа: модул „Beinele“

Подобно на робота, който свободно говори на казахски език, модулите на базата на изкуствен интелект могат да бъдат адаптирани към националните ценности и особености. Тази важна задача беше сериозно поета от специалистите от Института за интелигентни системи и изкуствен интелект. Един от ярките примери за тяхната работа е модулът „Beinele“, който създава максимално реалистични изображения, съответстващи на казахското мировоззрение.

В света има много генератори на изображения: GPT, MidJourney, GeminiAI и други. Те наистина са способни да генерират качествени изображения. Но щом се опитаме да създадем съдържание, свързано с Казахстан, забелязваме, че нещо липсва. Например, ако искаме да визуализираме нашето традиционно ястие – варено месо, или ет, – тези системи не се справят. Колкото и подробно да ги опишем, те просто не разбират какво е бешбармак. Ето защо решихме да създадем собствен модул, адаптиран към спецификата на Казахстан – модул, който разбира казахската култура, традиции и история. Това се превърна в основното предимство на нашата разработка. Модулът също така е способен да възпроизвежда надписи на казахски език. Например, ако на изображението има торта с надпис „Честит рожден ден!“, той ще го напише именно на казахски. Възможно е други системи да се справят с това на английски, но на казахски – не, разказва data scientist Нартай.

Според генералния директор на Института за интелигентни системи и изкуствен интелект Хусейн Атакан Варола, това постижение има не само технологично, но и културно значение:

— Това не е просто поредният технологичен успех — това е постижение с дълбок културен смисъл. Казахстан демонстрира, че е способен да създава интелигентни системи от ново поколение на своя език и по свои правила за народа. Това стана възможно благодарение на таланта на казахстанските изследователи, инженери и специалисти по данни, — казва Варол.

Сферата на ЕКСПО се превръща в люлка на технологиите на бъдещето

Символът на „ЕКСПО-2017“ – уникалната сферична сграда – скоро ще отвори нова страница в своята история. Сега тя ще служи за развитието на авангардни технологии и ще се превърне в център на изкуствения интелект от ново поколение. Тук се създава международен център Alem AI.

В рамките на проекта се планира откриването на: платформа AI Government — за внедряване на ИИ в държавното управление, научноизследователски лаборатории, кампус AI Campus — за стартиращи компании в сферата на ИИ, и училища от ново поколение, като Tomorrow School.

— Този център ще се превърне в ключова платформа за привличане на инвестиции и подкрепа на стартиращи компании, работещи в областта на изкуствения интелект. Очакваме, че ежегодно тук ще се обучават хиляди специалисти, а стотици стартиращи компании и десетки научни проекти ще получат необходимата подкрепа“, съобщи експертът от Комитета за развитие на изкуствения интелект и иновациите Бакберген Шарипбек.

автор: Айгуль Эсеналиева

източник: www.inform.kz

