Как Казахстан разширява присъствието си в Китай

Държавният глава Касим-Жомарт Токаев по покана на председателя Си Цзинпин от 30 август до 3 септември осъществява посещение в Китайската народна република.

Според традицията, такива пътувания са съпроводени с подписване на споразумения и стартиране на нови проекти. За това как Казахстан от миналата година разшири своето институционално присъствие в Китай — в материала на агенция Kazinform.

Търговия и икономика

От миналата година Казахстан развива търговията по принципа на регионализацията, като работи с всеки регион, като отчита неговите специфики. През 2024 г. беше открито представителство на АО „QazTrade“ в Урумчи. Офиси на казахстанската компания бяха открити и в провинциите Съчуан и Хубей. Китайската страна предложи да се създаде още едно представителство в провинция Шандун.

Фото: Правительство РК

През ноември 2024 г. в Сиан започна работа представителният офис на АО НК „KAZAKH INVEST“, който функционира чрез независимия партньор Shaanxi Baosheng Silk Road Construction Engineering Co., Ltd. В рамките на споразумението новото представителство ще съдейства за привличането на инвестиции и популяризирането на проектите на Казахстан в Китай. Освен това, официалният офис на „KAZAKH INVEST“ функционира в Пекин.

Транспорт и логистика

Символична стъпка беше откриването на собствен логистичен център на Казахстан в Сиан. Строителството започна през май 2023 г., а вече през февруари 2024 г. обектът беше пуснат в експлоатация.

Фото: rail-news.kz

Както съобщиха от пресслужбата на АО НК „КТЖ“, проектната мощност на терминала в град Сиан е 66,5 хил. ДФЕ годишно, а площта му е 6,7 га. Центърът осигурява разпределението и продажбата на казахстански стоки, както и свързва Сиан с Хоргос, Алашанькоу и пристанището Тачен, включително за развитието на товарните превози по маршрута Китай-Европа.

Припомняме, че Казахстан вече разполага с логистичен терминал в пристанището Лянюнган (провинция Цзянсу), пуснат в експлоатация през 2014 г. Той обслужва товари от Югоизточна Азия и АТР, изпращани към Казахстан и оттам към Европа, както и в обратна посока.

Генерално консулство в Гуанджоу

Разширяването на сътрудничеството изисква и нови дипломатически платформи. През май 2025 г., в рамките на срещата на министрите на външните работи на Казахстан и Китай в Алмати, на второто заседание на Стратегическия диалог между държавите бе съобщено за подписването на Споразумение за създаване на Генерално консулство на Казахстан в Гуанджоу, ключов бизнес център в южната част на Китай.

Фото: МИД РК

Дата на стартиране все още не е обявена. Към момента Казахстан има посолство в Пекин, генерални консулства в Шанхай и Сиан, както и паспортно-визова служба в Урумчи.

Културни и хуманитарни проекти

Културният център на Казахстан в Китай бе регистриран през юни 2025 г. в Пекин и включва библиотека, изложбени и конферентни зали, пространства за творчество, занаяти и изучаване на казахски език. Тук ще се провеждат концерти, изложби, кинопрожекции, фестивали и лекции за китайската публика.

Фото: Правительство РК

Създаването му е резултат от споразуменията, постигнати между президентите на Казахстан и Китай през 2022 г., и символизира стремежа на страните да засилят сътрудничеството в областта на културата и изкуството.

По-рано писахме, че президентът на Казахстан пристигна в Тяньцзин, за да участва в срещата на върха на ШОС.

автор: Берик Табынбаев

източник: www.inform.kz

Facebook

Twitter



Shares