Как Казахстан обновява петролната си индустрия

През юли правителството на Казахстан одобри дългосрочна концепция за развитие на нефтопреработвателната промишленост за периода 2025–2040 г.

Как новата стратегия ще се отрази на икономическото развитие на държавата – в материала на аналитичния обозревател на агенция Kazinform.

Увеличение на мощностите и нови пазари

Документът определя ключовите ориентири в сферата на преработката на нефт и нефтохимията, а също така предвижда мащабни инвестиции в модернизация на инфраструктурата, разширяване на експортния потенциал и въвеждане на устойчиви технологии, което ще позволи на Казахстан да укрепи позициите си на пазарите в Централна и Южна Азия.

Съгласно концепцията, Казахстан планира да увеличи преработвателните си мощности повече от два пъти – от настоящите 18 до 39 млн. тона нефт годишно. Както съобщиха от Министерството на енергетиката на РК, постигането на тези показатели ще бъде възможно благодарение на модернизирането на действащите нефтопреработвателни заводи (НПЗ), както и на строителството на нов нефтохимически комплекс.

Нефтегазовият експерт, директор на PACE Analytics Аскар Исмаилов счита, че при достигане на ключовите цели по преработката на нефт нашата страна ще може да задоволи нуждите на вътрешния пазар.

Казахстан планира да преработва почти два пъти повече нефт. Има също намерения да се подобри дълбочината на преработката до 94%, което съответства на световните стандарти. Това ще позволи, първо, да се покрият изцяло вътрешните нужди. Второ, да се развие износът. Ако реализацията върви по план, ще се появят нови работни места, коментира експертът.

Забележително е, че дълбочината на преработка на нефт в Казахстан достига 85–89%.

Ключовите приоритети на стратегията за нефтопреработка включват:

Пълно осигуряване на вътрешния пазар с качествени нефтопродукти, с прогноза за ръст на потреблението от 1,5–2% годишно поради урбанизация и индустриално развитие;

Увеличаване на износа, ориентиран към пазарите на Китай, Индия и страните от Централна Азия, с цел увеличаване на дела на износа в общия обем на производството до 30% до 2040 г.;

Развитие на нефтохимическата промишленост чрез създаване на нови вериги, включително производство на полимери и торове, с привличане на инвестиции в размер до 5 млрд. долара;

Повишаване на приноса към БВП чрез задълбочаване на преработката и създаване на нови работни места; намаляване на аварийността на заводите;

Модернизация на заводите и въвеждане на екологичния стандарт К6+;

Усъвършенстване на регулаторната база и кадровия потенциал, включително партньорства с международни компании за обмен на технологии.

Развитието на нефтопреработвателния сектор в Казахстан се свързва и с необходимостта от адаптиране към глобалните предизвикателства, включително нарастващото търсене на нефтопродукти в Азия. Например, според данни на Международната енергийна агенция, търсенето на петрол и, следователно, на нефтопродукти ще продължи да расте до 2050 г. При това най-много в развиващите се азиатски страни, където нараства населението и броят на автомобилите.

Според директора на Центъра за аналитични изследвания „Евразийски мониторинг“ Алибек Тажибаев, концепцията за развитие на нефтопреработвателната промишленост не е просто отраслов документ, а стратегически ориентир за цялата индустриална политика на Казахстан. Приетият документ определя дългосрочни и предсказуеми правила на играта за инвеститорите, отваря пространство за модернизация на производствените мощности и повишаване на технологичното ниво на преработката.

Укрепването на преработвателните мощности ще позволи по-задълбочена преработка на суровините, ще намали зависимостта от вноса на нефтопродукти и, следователно, ще укрепи вътрешната икономическа стабилност. Този процес неизбежно ще стимулира развитието на свързани сфери – от машиностроенето до логистиката, създавайки ефект на верижен растеж. Дългосрочният и ясно очертан курс ще укрепи позициите на Казахстан на евразийските и азиатските пазари, особено в рамките на многостранни икономически инициативи, където се ценят стабилността на доставките и високото качество на продукцията. В такъв контекст нефтопреработката се превръща не просто в отрасъл, а в точка на индустриален растеж, която е в състояние многократно да усили икономическия потенциал на страната, каза политологът.

Увеличение на износа до 30%

Сред приоритетните задачи в концепцията се посочва увеличение на дела на износа в общия обем на производството до 30% до 2040 г. Според експерти целта е амбициозна, но напълно постижима. Казахстан разполага с уникална комбинация от фактори: изгодно географско положение между най-големите пазари в Евразия, богата ресурсна база и достъп до транспортно-логистични маршрути, свързващи ЕАЕС, Китай и страните от Персийския залив.

„За постигането на целта ще бъде необходима последователна модернизация на нефтопреработвателните заводи с акцент върху дълбочината на преработката и спазването на съвременните екологични стандарти, което ще повиши конкурентоспособността на продукцията на външните пазари“, подчерта А. Тажибаев.

Той добави, че не по-малко важно в тази връзка ще бъде разширяването на експортната инфраструктура, включително развитието на пристанищата на Каспийско море и железопътните магистрали в източна и западна посока.

Нефтегазовият експерт Аскар Исмаилов отбеляза предполагаемите стъпки в енергийния сектор на страната, които могат да променят баланса между вътрешните нужди и външните възможности на пазара.

„Концепцията предполага, че вътрешните нужди ще бъдат задоволени чрез разширяване на действащите нефтопреработвателни заводи и пускане в експлоатация на нови. След това излишъците от около 30% от общия обем на производството ще могат да бъдат насочени за износ към бързоразвиващите се пазари: Узбекистан, Китай, Индия, Пакистан“, каза А. Исмаилов.

Немаловажен в този въпрос е фактът, че Казахстан вече има опит в износа на бензин и дизел, и при подходяща държавна подкрепа износът може да се превърне в стабилен източник на доходи.

Привличане на инвестиции

В документа се посочва перспективата за привличане на чуждестранни инвестиции от партньори, като се имат предвид запасите на нефт в Казахстан от 30 милиарда барела.

„В контекста на глобалния преход към „зелена“ енергия, това позиционира страната като регионален лидер в прехода от износ на суровини към високотехнологична преработка, потенциално повишавайки устойчивостта на икономиката към колебания в цените на петрола“, заявяват от Министерството на енергетиката.

Ще станем ли суровинна держава

Приетата концепция за суровинната база е ориентирана към големи находища. Както обяснява Аскар Исмаилов, тези находища се регулират от споразумения за разпределение на продукцията, докато зрелите находища, които днес осигуряват пълно натоварване на нефтопреработвателните заводи с нефт, не са приоритет. Таки споразумения предполагат договор между държавата и инвеститора за разработване на находището, където инвеститорът вложи средства и рискове, а в замяна получава част от добитата продукция и правото да разработва недрата.

Все още не е ясно какви споразумения ще бъдат сключени за месторождението Тенгиз през 2033 г., а проектът Кашаган има срок на СРП (споразумение за разпределение на продукцията) до 2041 г. Припомням, че съгласно СРП целият нефт от това месторождение се изнася за износ. Смятам, че Министерството на енергетиката трябва да доработи тази част. В противен случай цялата работа по увеличаване на обемите на нефтопреработката ще се окаже неефективна и ще доведе до горивен колапс в страната, — изрази мнението си А. Исмаилов.

Икономически ефект

Според експерти, икономическият ефект от постигането на концепцията е очевиден. Това е растеж на БВП, привличане на инвестиции, развитие на нови отрасли, по-качествени и екологични нефтопродукти на вътрешния пазар. Като цяло, това ще бъде стъпка към индустриализацията и повишаването на технологичната независимост на Казахстан.

При реализацията на концепцията допълнителен ефект ще даде сключването на дългосрочни договори в рамките на международни споразумения, което ще позволи да се затвърдят позициите на Казахстан в ключови сегменти на световния пазар. Експертите смятат, че в перспектива това означава не само ръст на износа, но и формиране на имиджа на страната като надежден и технологичен партньор, чиято репутация в международната икономика ще се основава на стабилност, предсказуемост и високи стандарти на производство.

Както обясняват в Министерството на енергетиката, реализацията на приетата стратегия ще започне още през тази година с пилотни проекти за цифровизация на нефтопреработвателните заводи.

автор: Шолпан Жабаева

източник: www.inform.kz

