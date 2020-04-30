четвъртък, април 30, 2020
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Novinata.bg

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Общество 

Как изглеждат съветските жени през 1960-те години

Недялко Тенев

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

Актрисата Алиса Фрейндлих

Олег Мерцедин/МАММ/МДФ

Портрет на момиче

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

Три момичета на площада

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

Балерината Елеонора Власова

Мая Окушко/МАММ/МДФ

Момиче с букет

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

Сред брезите

Александър Терентиев/Архив на Алина Башмакова

Първата „Spidola“

Виктор Руйкович/МАММ/МДФ

Деца на Червения площад

Николай Паламодов/Архив на Вера Трандина

Празнуване на рожден ден в цех

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

Сватба

Олег Кноринг, Юрий Кривоносов/МАММ/МДФ

Дама с чадър

Архив на Олга Александрова Мартинова

Общосъюзен дом на моделите

Евгений Умнов/МАММ/МДФ

Без име

Валентин Хухлаев/Архив на Валентина Хухлаева

На пазара

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

Стюардеси

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

Момиче-зидар

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

Актрисата Юлия Борисова от Държавния академически театър „Е. Б. Вахтангов“ (Из архива на списанието „Огонек“)

Исаак Тункел/МАММ/МДФ

Актрисата Виктория Фьодорова

Виктор Руйкович/МАММ/МДФ

Реклама на автомобила „Москвич“-408

Юрий Левянт/МАММ/МДФ

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