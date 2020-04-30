Как изглеждат съветските жени през 1960-те години
Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ
Актрисата Алиса Фрейндлих
Олег Мерцедин/МАММ/МДФ
Портрет на момиче
Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ
Три момичета на площада
Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ
Балерината Елеонора Власова
Мая Окушко/МАММ/МДФ
Момиче с букет
Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ
Сред брезите
Александър Терентиев/Архив на Алина Башмакова
Първата „Spidola“
Виктор Руйкович/МАММ/МДФ
Деца на Червения площад
Николай Паламодов/Архив на Вера Трандина
Празнуване на рожден ден в цех
Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ
Сватба
Олег Кноринг, Юрий Кривоносов/МАММ/МДФ
Дама с чадър
Архив на Олга Александрова Мартинова
Общосъюзен дом на моделите
Евгений Умнов/МАММ/МДФ
Без име
Валентин Хухлаев/Архив на Валентина Хухлаева
На пазара
Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ
Стюардеси
Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ
Момиче-зидар
Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ
Актрисата Юлия Борисова от Държавния академически театър „Е. Б. Вахтангов“ (Из архива на списанието „Огонек“)
Исаак Тункел/МАММ/МДФ
Актрисата Виктория Фьодорова
Виктор Руйкович/МАММ/МДФ
Реклама на автомобила „Москвич“-408
Юрий Левянт/МАММ/МДФ