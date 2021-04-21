Как изглежда Русия през 2001?

Съветския съюз отдавна вече го няма, а новата руска държава вече е преживяла „дивите 90-те“ и има нов президент – Владимир Путин.

Да разгледаме градските улици и хората в самото начало на XXI век.

Бившият президент Борис Елцин се ръкува с Владимир Путин

AFP

Духът на времето

Pikabu

Хора на автобусна спирка

Владимир Вяткин/Sputnik

Монах в манастир в Ярославска област

Юрий Садовников/МАММ/МДФ

Москва на здрачаване

Владимир Вяткин/Sputnik

Състезание по дърпане на въже

Александър Поляков/Sputnik

Владимир Путин на почивка

Владимир Родионов/Sputnik

Гледка към река Москва и Кремъл

Александър Поляков/Sputnik

Белите нощи на Санкт Петербург

Юрий Белински/TASS

Състезатели в международен маратон в Москва

Дмитрий Коробейников/Sputnik

„Гробище за паметници“ в парк на изкуствата „Музеон“

Юрий Абрамочкин/Архив на Юрий Абрамочкин

Църквата „Христос Спасител“ в Москва, наскоро възстановена, след като е разрушена от съветските власти

Александър Поляков/Sputnik

Фонтаните в Петерхоф, близо до Санкт Петербург

Сергей Смолски/TASS

Бездомници

Валерий Шустов/Sputnik

Марш на ветерани от Втората световна война в чест на легендарния парад от 1941 г.

Александър Поляков/Sputnik

Скейтбордист на младежки фестивал

Александър Поляков/Sputnik

Дядо Мраз язди руска тройка коне по време на новогодишните празници в Сибир

Анатолий Кузярин/TASS

Рап фестивал в Москва

Дмитрий Коробейников/Sputnik

Полицай и жители на Санкт Петербург

Getty Images

Строителен пазар

Олег Ласточкин/Sputnik

Детска площадка

Людмила Пахомова/TASS

Фестивал на ледените скулптури

Владимир Федоренко/Sputnik

източник: RUSSIA BEYOND