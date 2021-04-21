Как изглежда Русия през 2001?
Съветския съюз отдавна вече го няма, а новата руска държава вече е преживяла „дивите 90-те“ и има нов президент – Владимир Путин.
Да разгледаме градските улици и хората в самото начало на XXI век.
Бившият президент Борис Елцин се ръкува с Владимир Путин
AFP
Духът на времето
Pikabu
Хора на автобусна спирка
Владимир Вяткин/Sputnik
Монах в манастир в Ярославска област
Юрий Садовников/МАММ/МДФ
Москва на здрачаване
Владимир Вяткин/Sputnik
Състезание по дърпане на въже
Александър Поляков/Sputnik
Владимир Путин на почивка
Владимир Родионов/Sputnik
Гледка към река Москва и Кремъл
Александър Поляков/Sputnik
Белите нощи на Санкт Петербург
Юрий Белински/TASS
Състезатели в международен маратон в Москва
Дмитрий Коробейников/Sputnik
„Гробище за паметници“ в парк на изкуствата „Музеон“
Юрий Абрамочкин/Архив на Юрий Абрамочкин
Църквата „Христос Спасител“ в Москва, наскоро възстановена, след като е разрушена от съветските власти
Александър Поляков/Sputnik
Фонтаните в Петерхоф, близо до Санкт Петербург
Сергей Смолски/TASS
Бездомници
Валерий Шустов/Sputnik
Марш на ветерани от Втората световна война в чест на легендарния парад от 1941 г.
Александър Поляков/Sputnik
Скейтбордист на младежки фестивал
Александър Поляков/Sputnik
Дядо Мраз язди руска тройка коне по време на новогодишните празници в Сибир
Анатолий Кузярин/TASS
Рап фестивал в Москва
Дмитрий Коробейников/Sputnik
Полицай и жители на Санкт Петербург
Getty Images
Строителен пазар
Олег Ласточкин/Sputnik
Детска площадка
Людмила Пахомова/TASS
Фестивал на ледените скулптури
Владимир Федоренко/Sputnik
източник: RUSSIA BEYOND