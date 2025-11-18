Как Индия се стреми да се превърне в една от водещите икономики в света
Посещение до Федерацията на индийско търговско-промишлените палати
В рамките на посещението на група европейски журналисти в Индия, по покана на Министерство на външните работи, беше проведена среща между тях и представители на Федерацията на индийско търговско – промишлени палати (FICCI).
Основана през 1927г., FICCI е най- голямата и най – старата бизнес организация в Индия. Нейната история е свързана с борбата на Индия за независимост, индустриализация и и превръщането и в една от най – бързо растящите световни икономики. Федерацията обединява над 250 000 компании.
Европейските журналисти се срещнаха с господата Рудра Кумар Пандей, Т.Р. Кесаван, Манаб Маджумдар. Те споделиха интересна информация относно икономическото развитие на Индия, инвестициите, държавната политика относно превръщането на страната в световен икономически играч.
Един от важните въпроси, които беше коментира е отношенията на Индия с Европейския съюз. Ето и няколко факта, които споделиха с нас:
- Износът на Индия към ЕС е $81.9 милиарда на година;
- Вносът от Европейският съюз към Индия е в размер на $55.9 милиарда на година;
- Най – големите партньори на Индия от Европа са – Нидерландия, Германия, Белгия, Италия и Франция;
- Индия изнася към ЕС – машини, гориво, компоненти за химическата индустрия, електроника;
- ЕС изнася към Индия – медицинска апаратура, електроника, самолети, машинно оборудване;
Всички тези факти показват, че между ЕС и Индия има изградени добри отношения, но би могло да се работи за засилване на взаимния стокообмен.
Прогнозира се, че Индия ще се превърне в третата по големина икономика до 2028г. и ще достигне брутен вътрешен продукт от 7.3 трилиона щатски долара до 2030г.
През последните няколко години Индия отбеляза относително по- висок растеж в сравнение с другите големи икономики. За справка, през финансовата 2024 – 2025 година БВП нарасна с 6.5%.
Според господин Рудра Пандей основните фактори за икономическият растеж са няколко – увеличени капиталови разходи на правителството; промени в глобалните вериги за доставки; политики, благоприятни за климата; инициативи за повишаване на производителността, като дигитализация, и благоприятна демографска среда.
Друг важен фактор са ключовите политически инициативи: насърчаване на освобождаване от мита; улесняване на стопанската дейност; сътрудничество и достъп до нови пазари; специални икономически зони и програми за предварително разрешение; центрове за електронна търговия
Освен това централното правителство на Индия предприема сериозно регулаторни реформи. Това са премахването на тежки и бавни процедури в различни ведомства и институции, които утежняват работата на бизнеса. Премахване на излишни закони. Също така се създава Национален генерален план за мултимодална свързаност и Национална логистична политика за подобряване на логистичната инфраструктура.
Централното правителство създава проекта PLI с цел стимулиране на инвестиции в 14 сектора, които са ключови за индийската икономика.
А тези сектори са:
- Електроника и производство на чипове – За 2024 г. пазара на електроника в Индия възлиза на $190 милиарда, а производството на чипове $38 милиарда. Това е най – динамично развиващият се сектор на икономиката в Индия. Очакванията са, че до 2031г. пазара за електроника да нарасне до $400 – 500 милиарда, а за чипове до $109 милиарда. Идеята е страната да се диверсифицира от Китай за производство и проектиране. Индия има амбицията да се превърне в един от големите производители на чипове в света.
- Възобновяеми енергийни източници и зелени технологии – За 2024г инсталираната мощност от възобновяеми енергийни източници е от 210GW. За последната година са инвестирани над $8 милиарда в производството на батерии. Правителството стимулира този отрасъл по различни програми с цел да се засили създаването и използването на зелена енергия.
- Компютри, Софтуер и Хардуер – От април 2019г до март 2025 година преките чуждестранни инвестиции е на стойност $110 милиарда. Централното правителство провежда политика за увеличаването на инвестициите като подпомага създаването на софтуерни технологични паркове; отпускат се грантове за стартиращи компании в Индия; поставена е цел Индия да бъде водещ фактор в изграждането и развитието на изкуственият интелект.
- Фармацевтични продукти – пазарът за 2025 е на стойност $55 милиарда. Политиката в този сектор е насърчаване на местното производство на важни ключови изходни суровини; междинни продукти /суровини за лекарства и производство на активни фармацевтични съставки.
- Медицински устройства – Пазарът е на стойност $14 милиарда за 2025г. Политиките на правителството в тази посока са – програма за укрепване на индустрията за медицински изделия, изменения в правилата за медицински изследвания, както и програмата PLI.
- Преработка на храни – за последната година размера на пазара на този отрасъл е $34 милиарда. Правителството подпомага сектора чрез подкрепа на инициативата „ Мега паркове за храни“, както и програмата PLI за преработка на храни.
- Текстил и облекло – За периодът април 2000г до март 2025г. преките чуждестранни инвестиции в текстилната индустрия са в размер на $5милиарда, а самият пазар за 2024 г е в размер на $170 -180 милиарда.
- Автомобили и автомобилни компоненти – Преките чуждестранни инвестиции за периода април 2000 до март 2025 са на стойност $38 милиарда. Размера на пазара за автомобили към 2025г е $250 милиарда, за автомобилни компоненти към 2023 е $70 милиарда, електрическите автомобили към 2025 г е $18.5 миларда. Индийската власт предвижда подкрепа на отрасъла, както следва: национален план за електрическа мобилност; подкрепа за оперативните разходи за постигане на голямо производство на компоненти; подкрепа за научноизследователска и развойна дейност в автомобилния сектор.
- Оборудване за пренос на енергия – пазара достига $11.6 милиарда през 2024г. Правителствената политика в този сектор е свързана с Програмата за обновяване на сектора на разпределението и проекта „Зелен енергиен коридор“. Също така са насочени програми, които да стимулират местното производство на оборудване за пренос на електроенергия.
- Тежко промишлено оборудване – това е третият по големина пазар за строителна техника. Размерът на пазара е $5 милиарда през 2024, като се очаква да достигне $8.8 милиарда до 2033г. Правителството подпомага сектора като е подсигурило програма за конкурентоспособност на индийския пазар; чуждестранните преки инвестиции са директни и не е нужно да получат одобрение и лицензионен режим от властите.
- Строителни машини – размера на пазара към 2025 г е $8.5 милиарда, предвижда се да нарасне до $12.7 до 2030г. Подпомагане на отрасъла е създаване на мега инфраструктурни проекти, ръководени от правителството; бърза урбанизация на градове от II и III ниво; Програма за стимулиране на стойност $20 милиарда за да се произвеждат строителни машини в страната и да се намали зависимостта от вноса.
- Железопътно оборудване – размера на пазара е $12.3 милиарда за 2024, очакванията са да нарасне до $16 милиарда до 2030г. Подпомагането от правителството: електрификация на железопътния транспорт и преход към екологично и енергийно ефективни железопътни системи; специален коридор за товарни превози и проекти за високоскоростни железопътни линии.
След всички тези изложени факти могат да се направят няколко извода: Индия се развива изключително бързо и става все по-интересна за инвеститори в различни сектори; Индия дава сериозна заявка, че работи в посока да се превърне в технологична сила – чипове, електроника, софтуер и хардуер, изкуствен интелект и не на последно място млада нация, която инвестира в образование и създаване на специалисти.
През следващите години ще бъде интересно да се наблюдава развитието на индийската нация в икономически, културен и международен план.
Текст и снимки: Кристина Тенева
How India is striving to become one of the world’s leading economies
Visit to the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry
As part of the visit of a group of European journalists to India, at the invitation of the Ministry of Foreign Affairs, a meeting was held between them and representatives of the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI).
Founded in 1927, FICCI is the largest and oldest business organization in India. Its history is linked to India’s struggle for independence, industrialization, and its transformation into one of the world’s fastest-growing economies. The federation brings together over 250,000 companies.
European journalists met with Mr. Rudra Kumar Pandey, Mr. T.R. Kesavan, and Mr. Manab Majumdar. They shared interesting information about India’s economic development, investments, and government policy on turning the country into a global economic player.
One of the important issues discussed was India’s relations with the European Union. Here are some facts that were shared with us:
– India’s exports to the EU amount to $81.9 billion per year;
– Imports from the European Union to India amount to $55.9 billion per year;
– India’s largest partners in Europe are the Netherlands, Germany, Belgium, Italy, and France;
– India exports machinery, fuel, components for the chemical industry, and electronics to the EU;
– The EU exports medical equipment, electronics, aircraft, and machinery to India.
All these facts show that good relations have been established between the EU and India, but there is room for improvement in terms of mutual trade.
India is projected to become the third largest economy by 2028 and reach a gross domestic product of US$7.3 trillion by 2030.
In recent years, India has experienced relatively higher growth compared to other major economies. For reference, GDP grew by 6.5% in the 2024-2025 financial year.
According to Mr. Rudra Pandey, there are several key drivers of economic growth: increased government capital expenditure; changes in global supply chains; climate-friendly policies; productivity-enhancing initiatives such as digitalization; and a favorable demographic environment.
Another important factor is key policy initiatives: promoting duty-free trade; facilitating business activity; cooperation and access to new markets; special economic zones and advance authorization programs; e-commerce centers.
In addition, the central government of India is undertaking serious regulatory reforms. These include the elimination of cumbersome and slow procedures in various departments and institutions that burden business. Elimination of unnecessary laws. A National Master Plan for Multimodal Connectivity and a National Logistics Policy are also being created to improve logistics infrastructure.
The central government is creating the PLI project to stimulate investment in 14 sectors that are key to the Indian economy.
These sectors are:
1. Electronics and chip manufacturing – By 2024, India’s electronics market will be worth $190 billion, and chip manufacturing $38 billion. This is the most dynamically developing sector of India’s economy. The electronics market is expected to grow to $400–500 billion by 2031, and the chip market to $109 billion. The idea is for the country to diversify away from China for manufacturing and design. India has the ambition to become one of the world’s major chip manufacturers.
2. Renewable energy sources and green technologies – By 2024, the installed capacity from renewable energy sources will be 210GW. Over the past year, more than $8 billion has been invested in battery manufacturing. The government is stimulating this industry through various programs aimed at promoting the creation and use of green energy.
3. Computers, Software, and Hardware – From April 2019 to March 2025, foreign direct investment is worth $110 billion. The central government is pursuing a policy of increasing investment by supporting the creation of software technology parks; grants are being awarded to start-up companies in India; and a goal has been set for India to be a leading factor in the construction and development of artificial intelligence.
4. Pharmaceutical products – the market for 2025 is worth $55 billion. The policy in this sector is to encourage local production of important key raw materials; intermediate products/raw materials for medicines and the production of active pharmaceutical ingredients.
5. Medical devices – The market is worth $14 billion for 2025. Government policies in this area include a program to strengthen the medical device industry, changes to medical research regulations, and the PLI program.
6. Food processing – Over the past year, the market size of this industry has been $34 billion. The government supports the sector by backing the „Mega Food Parks“ initiative and the PLI program for food processing.
7. Textiles and clothing – For the period April 2000 to March 2025, foreign direct investment in the textile industry amounts to $5 billion, and the market itself for 2024 is estimated at $170-180 billion.
8. Automobiles and automotive components – Foreign direct investment for the period April 2000 to March 2025 is valued at $38 billion. The size of the market for automobiles by 2025 is $250 billion, for automotive components by 2023 is $70 billion, and for electric vehicles by 2025 is $18.5 billion. The Indian government plans to support the industry as follows: national electric mobility plan; support for operating costs to achieve large-scale component production; support for research and development in the automotive sector.
9. Energy transmission equipment – the market will reach $11.6 billion in 2024. Government policy in this sector is linked to the Distribution Sector Renewal Program and the Green Energy Corridor project. There are also programs aimed at stimulating local production of power transmission equipment.
10. Heavy industrial equipment – this is the third largest market for construction equipment. The market size is $5 billion in 2024 and is expected to reach $8.8 billion by 2033. The government supports the sector by providing a program for competitiveness in the Indian market; foreign direct investment is direct and does not require approval and licensing from the authorities.
11. Construction machinery – the market size in 2025 is $8.5 billion, and it is expected to grow to $12.7 billion by 2030. Support for the industry comes in the form of mega infrastructure projects led by the government; rapid urbanisation of second- and third-tier cities; a $20 billion incentive programme to manufacture construction machinery domestically and reduce dependence on imports.
12. Railway equipment – the market size is $12.3 billion for 2024, with expectations to grow to $16 billion by 2030. Government support: electrification of rail transport and transition to environmentally friendly and energy-efficient rail systems; special corridor for freight transport and high-speed rail projects.
After all these facts were presented, several conclusions can be drawn: India is developing extremely rapidly and is becoming increasingly attractive to investors in various sectors; India is making a serious bid to become a technological powerhouse—chips, electronics, software and hardware, artificial intelligence, and, last but not least, a young nation that invests in education and the creation of specialists.
In the coming years, it will be interesting to observe the development of the Indian nation in economic, cultural, and international terms.
Text and photos: Kristina Teneva