Как гладът казва много повече за психичното ни здраве и от най-добрия психолог!

“Ти си това, което ядеш” е фраза, която може би всеки от нас знае. И смисълът на тази фраза е наистина многопластов.

Гладът е основен инстинкт, който обезпечава нашето съществуване. Това е зовът на тялото, който ни сигнализира липсата на енергия, без която не можем да продължим да живеем. Но наред с това храненето е биологичен процес, който обезпечава освен физическите, също и емоционалните ни нужди. Никому не е чуждо да поиска да си хапне нещо вкусно след тежък ден или да се награди с любимо ястие след някакъв успех и тук нуждата храна е обусловена не от физически нужди, а се превръща в инструмент за емоционално регулиране.

Не всяко награждаване със сладост сигнализира за дисбаланс в личността, на който е хубаво да обърнем внимание. В кой момент обаче светлината трябва да ни светне и да погледнем по-навътре в себе си ?

Нормата е: “ядеш когато си гладен и спираш да ядеш, когато си сит”. И когато човек се храни, за да задоволи глада си, няма място за уговорки от типа: “въглехидратите са вредни, затова ям кето” или “ще хапна повече плодове, за да не ям торта”. Базовият принцип на здравословното хранене от психологична гледна точка е да избираме храните, които наистина ни се ядат.

Всяка рационалност в избора ни храна като какво е по-ниско калорично или здравословно от това, което ни се иска, всеки нюанс на чувство за вина от направения избор или консумирано количество сигнализират за нарушения в храненето, които биха могли да прерастнат до хранителни зависимости и разстройства.

Храненето подсигурява нашето съществуване, а на психоемоционално ниво този процес захранва с енергия стълба на личността. Респективно всички нарушенията сигнализират за вътрешни блокажи и липса на опора в самите нас, болката от които се опитваме да заглушим с храна.

Широко разпространено е, че връзката с майката е решаваща за това каква връзка ще формираме с храната. В по-широк план на енергийно ниво това е и връзката с универсалната майка Земя. Като част от всичко живо на планетата Земя между човека и природата има силна връзка. Тази връзка активира темите за мястото ни в семейната йерархия, за личната опора за готовността ни да се свързваме с другите, да даваме и получаваме. И оттам хранителните ни модели ни олицетворяват способността ни да се заземяваме и да стоим стабилно на краката си преносно и буквално.

Хранителните нарушения и разстройства в корена си не бих казала, че имат общо с въпросите за липсата на воля или отговорност към здравето, суетността или консуматорското ни общество. Те отразяват на много по-дълбоко ниво вътрешни конфликти и аспекти от вътрешното ни Аз, които не приемаме. Всяка личност е уникална и по никакъв начин не бих могла да обобщя какво стои зад компулсивните мисли какво ще вечеряме още от сутринта или как да изразходим консумираната храна със спорт. Но като човек, който е извървял дълъг личен път в това направление и впоследствие наблюдавам и помагам на други хора по техния път, бих могла да изведа следните линии като корена на хранителните нарушения и разстройства:

Не слушаме нашите лични нужди и желания.

И това касае много по-широк кръг от избори, които правим освен тези какво да ядем. Дисбалансът в храненето отразява генералното ни изоставяне на автентичното ни Аз и липсата му на изява в света. Когато избираме какво да правим и как да живеем заради някой друг; когато сме готови да променим желанието си на 180 градуса, само за да паснем в колектив или група, тогава окастряме връзката, която имаме със себе си. Всеки път, когато изберем да укрепим връзката си с друг човек за сметка на вътрешния ни комфорт и удовлетвореност, ние сякаш задраскваме с Х себе си и храним вътрешните си блокажи.

Колкото повече приемаме всяка своя нужда и стоим зад нея с адекватни действия, толкова повече увереност и спокойствие можем да почувстваме. Това от своя страна ще ни помогне да имаме по-добра емоционална регулация и така по естествен път ще отпадне нуждата да се тъпчем, за да отпуснем блокажите, които сами си създаваме.

2. Страх да се проявим и да бъдем видяни.

Понякога причина за това да търсим определени храни в голямо количество е нуждата ни за изява и това да преживяваме различен опит. Но някакси е по-лесно да предпочетем комфорта на това да седнем да похапнем и да си създадем удоволствие от процеса, отколкото да излезем от рамките на привичната си рутина и да се осмелим да направим нещо различно, което може наистина да нахрани душата ни. Действия като напускане на омразна вече работа, раздяла с партньор, с когото знаем, че нямаме общ път напред, предизвикват човек да прояви “заспали” части от себе си и да се впусне в страшното неизвестно. А разбира се е по-лесно е да играем играта “постоянно ям – постоянно отслабвам”, отколкото да се заемем с нещата, които са наистина важни и наболели за нас.

Замислете се: С какво е крайно време да се заема в живота ми? Какво избягвам да направя, а знам, че е важно за мен. Отговорът на тези въпроси и предприемането на действия със сигурност ще подобри общото ви психическо състояние и редът, който създадете за себе си, ще ви даде истинско чувство на удовлетворение.

3. Липса на вяра

Нарушенията и разстройствата в храненето са тясно свързани с темата за контрола. Човек проявява завишен контрол, когато не чувства сигурност, а вярата е ключова за това имаме базова сигурност. Замислете се за личния ви опит – към кого сте загубили вяра, как това е променило генерално вярата ви в самите вас. Разгледайте собствените си убеждения и така ще може да видите колко силни са устоите на личната ви вяра, респективно колко силна е личната ви опора.

Ерозията на вярата е болезнен процес, но през живота си ние губим вяра в някого или нещо, само за да можем да я преоткрием по-късно в още по-голям мащаб. Губим вяра в партньори, приятели или колеги, за да осъзнаем, че най-важно е да вярваме в себе си. Ако се питате “А как мога да повярвам?” – отговорът е много прост – “Като вярвате.” Първият път, когато чух това, ми прозвуча абсурдно, защото очаквах да чуя някаква друга формула като решение. И после осъзнах, че вярата и любовта са неразривно свързани и някакси по-лесно се отворих за смисъла, когато се запитах “Как мога да обичам? – Като просто обичам.”

Вярата в себе си и в Бог е основният стълб и взаимоотношенията ни а другите хора само отразяват тази изконна връзка. Вярата сама по себе си магичното гориво, с което човек разполага, и то винаги е в нас докато сме живи, просто ние понякога спираме да го използваме. Вярата е лекарство за всяка душа и тяло и колкото повече засилваме вярата си, толкова повече опора в себе си ще можем да почувстваме.

Темата с хранителните нарушения и разстройства е безкрайна и за всеки един тя е своеобразен уникален печат за личния му път. Всеки, който има някакъв опит, знае колко трудност и болка има по пътя към “нормата”. Но от другата страна на монетата, храненето и свързаните с него нарушения са светлината, която осветява пътя към вътрешното ни изцеление. Те са индикаторът за нуждата от нова вътрешна опора и нов смисъл в живота на личността и пътят ми до този момент показва, че всеки има силата да се справи с предизвикателствата по този път и да преоткрие себе си.

Ангелина Мишева

Ангелина е енергиен коуч, дипломиран психолог и сертифициран практик. След дългодишна работа с класически методи за работа със съзнанието като психотерапия, духовни учения и практики, тя започва да практикува по свой метод, разработен по време на обучения с проводници и ментори в цял свят. Тя провежда лични сесии, в които чрез работа с подсъзнанието, всеки може лесно и качествено да проработи въпроси свързани със здравето, взаимоотношения, финанси и други.

Повече за нейната работа може да откриете тук:

https://t.me/angelina_angelguidance

https://www.instagram.com/angelina_energyhealing?igsh=MTh3ejZ3eXkyNnl6Mg%3D%3D&utm_source=qr

