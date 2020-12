Как да отгледаме пищни коледни звезди

От десетилетия красивите цветове на коледните звезди се свързват с най-хубавото време от годината.

Празничната комбинация от прясно изпечени бисквити, светлина от свещи и цъфнали коледни звезди се е превърнала в ритуал, който прави Коледа толкова специална. Но седмици преди да дойде време за коледните пости коледните звезди вече разкриват своя потенциал. Експертите по отглеждането на това цвете от Stars for Europe са подготвили своите съвети как да се грижим за своите коледни звезди, така че те да изглеждат по възможно най-добрия начин седмици наред.

Коледните звезди имат нужда от светлина и топлина

Коледните звезди се чувстват добре на топло и светло място, далеч от течение. Идеална за тях е температура между 15 и 22 градуса, което ги прави подходящи за спални и всекидневни. Тъй като коледната звезда произхожда от тропическо Мексико, тя има нужда от много светлина. През зимните месеци ще се чувства добре на южен прозорец. Пряката слънчева светлина не е проблем, тъй като при нашия климат от средата на октомври нататък няма опасност върху листата да попадне твърдe много слънчева светлина. Но пък за да расте и да се развива, е нужда достатъчно светлина. От друга страна, те не обичат да са на течение, така че трябва да ги поставите на заветно място. Ако около растението става течение, може да започнат да му капят листата.

Как да поливаме коледната звезда

Коледната звезда се нуждае от различно количество вода в зависимост от локацията, температурата в помощението, размера на растението и саксията. За стандартна саксия с диаметър 13 см е достатъчна една малка чаша вода, т.е. около 0,2 литра. Това предотвратява запушването на порите в почвата и подгизването им. За мини коледни звезди е нужна не повече от една малка чашка за шот. Излишната вода, която все още е в саксията след 10 минути, трябва да се отстрани.

Поливайте коледната звезда, когато почвата е видимо суха. Ако растението се намира близо до радиатор в суха стая, може да трябва да го поливате всеки ден, а ако е на друго място през ден или веднъж на три дни. Може да проверите, като внимателно повдигнете растението. Ако се усеща леко, време е да го полеете. Трябва да отбележим, че малките саксии изсъхват по-бързо от големите, така че ще трябва да ги поливате по-често. Мини коледните звезди трябва да се проверяват всеки ден. Също така, можете да поливате тези растения, като ги накисвате отдолу, при което почвата се напоява по-добре, отколкото при нормалното поливане. Ако се чудите, по-добре коледната звезда да остане малко по-суха (отколкото твърде влажна) и да я поливате по малко и по-често, а не рядко, но с много вода. Коледните звезди са много дълготрайни, когато ги наторявате веднъж в седмицата, като започнете около четири седмици след закупуването, с течен тор за цъфтящи стайни растения според дозировката, указана на етикета.

Показатели за високо качество

Ако изберете качествено растение и следвате всичките тези препоръки, вашите коледни звезди ще цъфтят дълго време. Качественото растение може да се познае по това, че няма нарушения на целостта на листата и има малки жълти пъпки в средата. Почвата не трябва да е нито суха, нито подгизнала. Търговецът, който наистина обича цветята, със сигурност ще е поставил коледните звезди далеч от течението на входа.

Важно е да увиете вашата коледна звезда в хартия, докато я пренесете у дома, за да я предпазите от течението и температурите под 12 градуса. Това ще я предпази от увреди, които първоначално не са видими, но могат да доведат до преждевременна загуба на листа след няколко дни.

За Stars for Europe

Stars for Europe е маркетингова инициатива, основана от европейските растениевъди на коледни звезди Dümmen Orange, Selecta One, Beekenkamp и Syngenta Flowers, с подкрепата на MNP Flowers. Инициативата стартира през 2000 година, като си поставя за цел да популяризира коледните звезди и да осигури трайни дългосрочни продажби в Европа. Понастоящем дейностите на Stars for Europe се осъществяват в 22 европейски страни.