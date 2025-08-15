Животът ти доказва, че грешиш!

Ако си сам или не можеш да откриеш партньор от теб идва!

Ако не осъзнаваш проблема в теб, то няма нищо да се промени!

Нещата са каквито са защото някъде си в грешка! Ти! Не другите! Разбери!

Отиваме на Коуч за да получим отговор кое в нас е “проблема” за да разрешим проблема ! Нашите проблеми в 90% са следствие на нашето мислене! Кое не виждаме в себе си? Ние не можем да се видим неутрално отстрани!

Нека ти помогна!

Виж и разбери себе си!

От там се тръгва …

Какъв ти е проблема … решението е лесно!

Най трудно е осъзнаването кое при теб блокира процеса на сбъдването !

С обич – Деси

