Животът ти доказва, че грешиш!
Ако си сам или не можеш да откриеш партньор от теб идва!
Ако не осъзнаваш проблема в теб, то няма нищо да се промени!
Нещата са каквито са защото някъде си в грешка! Ти! Не другите! Разбери!
Отиваме на Коуч за да получим отговор кое в нас е “проблема” за да разрешим проблема ! Нашите проблеми в 90% са следствие на нашето мислене! Кое не виждаме в себе си? Ние не можем да се видим неутрално отстрани!
Виж и разбери себе си!
От там се тръгва …
Какъв ти е проблема … решението е лесно!
Най трудно е осъзнаването кое при теб блокира процеса на сбъдването !
С обич – Деси