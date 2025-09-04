В сряда американците високо оцениха грандиозните чествания на Китай за Деня на победата, подчертавайки необходимостта от изучаване на пълната история на приноса на Китай в Световната антифашистка война.

В сряда сутринта на площад Тянанмън в Пекин се проведе грандиозно събиране с военен парад в чест на 80-годишнината от победата в Съпротивителната война на китайския народ срещу японската агресия и в Световната антифашистка война.

В интервюта за Централната китайска телевизия (CCTV) жителите на САЩ отбелязаха, че приносът на Китай във войната често не е добре разбран в страната, подчертавайки, че историята трябва да се изучава, за да се избегнат грешките от миналото.

„Надявам се, че Втората световна война ни е научила на много уроци. Мисля, че Япония със сигурност си е взела поука от нея. Но всъщност не знаех колко китайци са били убити по време на Втората световна война допреди няколко години, когато посетих музей, който разказваше за това. Така че, доколкото разбирам, има повече китайци, убити от японците, отколкото евреи от германците. Това е изключително важно. Единственият начин да бъдем по-добри като хора и да бъдем по-добри в политиката си е, ако помним историята и учим за историята“, каза Линда, жителка на САЩ.

„Знам за японската инвазия в Китай, както и за други страни в Азия. Мисля, че това (възпоменателното събитие) е чудесен начин да си спомним историята и да почетем падналите. Мисля, че трябва да помним историята, за да не я повтаряме и да се учим от нея“, каза Лени, млад жител.

Някои казаха, че силно биха предпочели образователната система на САЩ да предостави на учениците по-пълна картина на историческите събития.

„За съжаление, мисля, че има хора на власт, които отнемат историята от преподаването в училищата и мисля, че това е ужасно. Винаги повтаряме едни и същи грешки отново и отново“, каза Кати, друга жителка на САЩ.

Източник: CCTVPlus

