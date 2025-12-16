Жените много искаме Мъжете да се справяте и да се грижите финансово за нас …
Не че ние не можеме …
Но изкарването на пари е мъжка енергия и това ни прави нас мъже …
Въобще борбата навън , кариерното развитие, амбицията да се доказваме ни прави много мъжки жени …
За живот в мекота трябват финанси …
Някой да ги подсигури …
Не казвам ние жените да не работим …
Хубаво е час, два, три …
Хубаво е да имаме собствени финанси за защита … наша собствена
Но дотогава докато даваме щастие и зареждаме мъжа, докато сме
му вярна и се грижим за дома, ако пък и отглеждаме и възпитаваме добри деца … добре ще е мъжа поне за финансите той да помисли …
За да може жената да е мека …
Да е щастлива , безгрижна и да зарежда мъжа …
Не може жена мъжкарана да имитира женска енергия и да се прави на жена за пред мъжа … не може
Жената е или
Мъж или Жена …
Но мекотата има нужда от почивка, спокойствие и наслада … и пари за време
за това …
Поне парите мъжа да подсигурява …
Ако не може жената ще е мъжа …
А Дневника е да се наблюдаваме … можем
ли да сме в
мека женска енергия или не ?
С обич – Десислава Илиева