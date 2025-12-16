Жените много искаме Мъжете да се справяте и да се грижите финансово за нас …

Не че ние не можеме …

Но изкарването на пари е мъжка енергия и това ни прави нас мъже …

Въобще борбата навън , кариерното развитие, амбицията да се доказваме ни прави много мъжки жени …

За живот в мекота трябват финанси …

Някой да ги подсигури …

Не казвам ние жените да не работим …

Хубаво е час, два, три …

Хубаво е да имаме собствени финанси за защита … наша собствена

Но дотогава докато даваме щастие и зареждаме мъжа, докато сме

му вярна и се грижим за дома, ако пък и отглеждаме и възпитаваме добри деца … добре ще е мъжа поне за финансите той да помисли …

За да може жената да е мека …

Да е щастлива , безгрижна и да зарежда мъжа …

Не може жена мъжкарана да имитира женска енергия и да се прави на жена за пред мъжа … не може

Жената е или

Мъж или Жена …

Но мекотата има нужда от почивка, спокойствие и наслада … и пари за време

за това …

Поне парите мъжа да подсигурява …

Ако не може жената ще е мъжа …

А Дневника е да се наблюдаваме … можем

ли да сме в

мека женска енергия или не ?

С обич – Десислава Илиева

