Известен японски антиядрен активист изрази опасения относно възобновяването на работата на атомната електроцентрала Кашивазаки-Карива

Видна фигура в японското движение за мир и антиядрена енергия изрази скептицизъм относно плановете за рестартиране на атомната електроцентрала Кашивазаки-Карива, заявявайки, че последните промени в политиката на Япония заплашват да подкопаят следвоенната ѝ мирна идентичност.

Акира Кавазаки, член на Изпълнителния комитет на „Лодката на мира“, неправителствена организация, базирана в Токио, и член на Международната ръководна група на Международната кампания за премахване на ядрените оръжия (ICAN), сподели своите виждания в интервю за Китайската глобална телевизионна мрежа (CGTN).

Коментарите му дойдоха, след като местните медии съобщиха в понеделник, че японската префектура Ниигата е одобрила рестартирането на атомната електроцентрала Кашивазаки-Карива, най-голямата в света, почти 15 години след ядрената катастрофа във Фукушима.

Одобрението от префектурното събрание дава на Токийската електрическа енергийна компания (TEPCO) зелена светлина за възобновяване на ядрените операции за първи път след аварията в активната зона на засегнатата от цунамито електроцентрала Фукушима Даичи през март 2011 г.

Кавазаки посочи сериозните опасения, свързани с решението, особено сред местните хора в префектура Ниигата.

„Силно съмнително е дали атомната електроцентрала Кашивазаки Карива е готова да бъде рестартирана по надежден и безопасен начин. Въз основа на скорошно проучване сред местното население в префектура Ниигата, по-голямата част от хората все още са притеснени от липсата на надежден план за евакуация при аварии, възможните щети за промишлеността и препитанието в случай на големи аварии и перспективата за увеличаване на отработените ядрени горива. Бих искал да отбележа, че Япония не е установила правилно ясен план за справяне с ядрените отпадъци, което поражда опасения за сигурността и разпространението на ядрени оръжия“, каза той.

Кавазаки също така изрази тревогата си относно съобщенията за усилията на японския премиер Санае Такаичи да преразгледа трите десетилетни неядрени принципа на Япония, заявявайки, че всякакви промени биха могли сериозно да навредят и подкопаят международния авторитет на Япония по отношение на ангажимента ѝ за мир.

„Трите неядрени принципа – непритежаване, непроизводство и неразрешаване на въвеждането на ядрени оръжия – бяха обявени за първи път от правителството през 1967 г. и бяха потвърдени чрез редица единодушни резолюции в Националния парламент. Това е установено като основна национална политика на Япония в съответствие с нейната [пацифистка] конституция и се подкрепя от огромното мнозинство от националното обществено мнение. Затова е толкова шокиращо, че медиите наскоро съобщиха, че ЛДП, основната управляваща партия на Япония, сега обмисля преглед на трите принципа в контекста на актуализиране на стратегията за национална сигурност. Висш служител от кабинета на министър-председателя е заявил, че Япония трябва да притежава ядрени оръжия. Това подкопава доверието в ангажимента на Япония за мир и сигурност на международната общност, основани на международното право“, каза той.

Въпреки суровите критики, отправени към японските власти, Кавасаки подчерта силната контрареакция от страна на гражданското общество. „Нихон Хиданкьо“, водещата японска група на оцелелите от атомната бомба, която спечели Нобеловата награда за мир през 2024 г. за усилията си за постигане на свят без ядрени оръжия, организира серия от митинги, за да изрази несъгласието си с всякакви усилия на правителството да се отклони от важните принципи.

„Но бих искал да подчертая, че гражданското общество в Япония силно подкрепя принципите за неядрени оръжия и активно призовава правителството да подпише и ратифицира Договора за забрана на ядрените оръжия (ДЗЯО), който беше договорен и приет в Организацията на обединените нации. Само миналия месец групи на гражданското общество в Япония съвместно подадоха подписите на над 3 милиона души, призоваващи правителството да подпише и ратифицира договора. Наистина е тревожно и възмутително, че правителството на Япония наистина свободно говори за варианти за ядрени оръжия, но бих искал да подчертая, че гражданското общество толкова силно и ясно подкрепя неядрена Япония“, каза той.

Видео с български субтитри: https://youtu.be/SFLdlqt75YM

Източник: AMSP.link

