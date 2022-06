Израелският сценарист и режисьор Арик Каплун ще проведе уъркшоп със студентите на НАТФИЗ

След като един от водещите съвременни теоретици и практици на документалното кино – проф. д-р Дан Гева проведе серия от лекции за етиката в изкуството – „The Ethics Lab“, със студентите в НАТФИЗ ще продължи да работи друг преподавател от филмовата катедра на Beit-Berl College, Израел – Арик Каплун.

Арик Каплун e филмов и телевизионен сценарист и режисьор. Преподава телевизионна режисура в Йерусалимското филмовото училище и университета в Тел Авив. Филмите му са отличени с награди от Израелската филмова академия, Международния филмов фестивал в Карлови Вари и др.

Уъркшопът на Арик Каплун – Screenplay writing, screenplay editing, film directing method – 2 – е задължителен за магистрите от “Екранна режисура” и “Екранна драматургия”.

Сeминарът със сценариста и режисьор Арик Каплун ще се проведе главно в три дни, от 20 до 22 юни , а при интерес и при повече възможности за работа, предоставени от студентите, ще продължи и на 23-ти.

На 20.06 – в Заседателната зала на “Раковски 114” от 16.30 до 19.00 ч.; на 21.06 от 15.30 до 18.00 ч. в Б 12 / ул. “Ст. Караджа” 20/, на 22.06 /и евентуално 23.06/ от 15.30 до 18.00 в Заседателната зала на ул. „Г. С. Раковски” №114.

Студентите, които проявяват интерес Арик Каплун да работи върху тяхна идея, проект, или пък просто искат да наблюдават процеса на работа на един изключителен професионалист, работил и в Холивуд, могат да се запишат за уъркшопа при – Ориета Антова, Гл. експерт “Екранни изкуства” – тел. 02/ 9231 273, имейл: uo-fei@natfiz.bg

Гостът изрично наблегна на това, че историите, които студентите ще му предложат за съвместно разработване, няма да бъдат оценявани, съдени, още по-малко критикувани. Ще бъдат добронамерено и подкрепящо обсъждани – с внимание.

Г-н Каплун ще се радва, ако изпратите кратки синопсиси преди първата Ви среща в НАТФИЗ. Или поне да изпратите заявено желание за работа върху Ваша история, за да може той да разпредели времето си по-прецизно и пълноценно.

Ако някой би искал да напише кратък синопсис на английски, Арик е готов да го разгледа предварително, за да е максимално полезен.

Ето приложения от него план:

First day – the students MUST watch the film Thelma and Louise written by Carolyn Ann Khouri and directed by Ridley Scott. Those who prefer to work little harder canread the original Screenplay in English.

Second day – Presentation of Screenplay Editing Tools based on Thelma and Louise screenplay. (In case we will have time we will start the presentation of first two student projects)

Third and Fourth day – Those students who have written projects in different stage of development (synopsis or treatment or screenplay) MUST present their stories in class in order to locate and solve problems.

Arik Kaplun e роден в Москва, завършва образованието си в Tel Aviv University.

Letters of Recommendation – from Danny Rubin;from David Matalon;from Fred Roos

Ето нещо любопитно за един от филмите му:

Yana’s Friends (Hebrew: החברים של יאנה‎, romanized: HaHaverim shel Yana) is a 1999 Israeli film directed by Arik Kaplun. script editor: Savi Gabizon. Critically acclaimed, it won 10 Israeli Academy Awards including the Ophir Award for Best Picture. It also won the Crystal Globe at the 34th Karlovy Vary International Film Festival in 1999. The film has a very rare 100% rating on the film website Rotten Tomatoes based on 30 reviews, with an average rating of 7.16/10. The site’s consensus reads: “A heartwarming movie that handles some weighty subjects with humor

