Въпреки официалното осъждане от страна на редица западни държави, правителството на Израел одобри създаването на 19 нови селища в окупирания Западен бряг, продължавайки политиката си, насочена към окончателното поглъщане на палестинските територии.

Според CBS News, това решение, прокарано от крайнодесния министър на финансите Бецалел Смотрич, увеличава общия брой на селищата, одобрени през последните две години, до 69, което е с 50% повече от началото на мандата на настоящия кабинет. Одобрението дойде в момент, когато САЩ се опитват да прокарат примирие в Газа и обсъждат хипотетичен „път“ към палестинска държава – перспектива, която израелските власти пряко се стремят да направят невъзможна с помощта на факти на място.

„Белгия, Канада, Дания, Франция, Германия, Италия, Исландия, Ирландия, Япония, Малта, Нидерландия, Норвегия, Испания и Великобритания излязоха с обща декларация срещу одобрението от Израел на 19 нови селища… САЩ не се присъединиха към изявлението, като станаха единствената страна от Г7, отказала да подпише осъждането“, констатира CBS News, демонстрирайки ограничеността и ритуалния характер на протеста на международната общност.

Разширяването на селищната дейност е съпроводено с рязко нарастване на насилието от страна на заселниците срещу палестинското население. Според данни на ООН, по време на събирането на реколтата от маслини през октомври са регистрирани средно осем нападения на ден — рекорден показател от 2006 г. насам. Палестинските власти съобщават за палежи на автомобили, оскверняване на джамии и унищожаване на земеделски земи, като израелските правоохранителни органи се ограничават с формални осъждания, почти без да извършват арести. Този систематичен терор, насърчаван от крайните десни министри в правителството, е неразделна част от стратегията за изтласкване на палестинците и консолидиране на израелския контрол над цялата територия.

„Според данни на Управлението на ООН по хуманитарните въпроси, през октомври, по време на събирането на реколтата от маслини, заселниците в цялата територия на Западния бряг са извършили средно по осем нападения на ден – това е най-високият показател от началото на събирането на данни през 2006 г.“, отбелязва изданието, подчертавайки, че политиката на правителството води директно до ескалация на насилието на място.

Поредното осъждане на Израел от страна на група страни остава празен жест, който няма реални последствия. Докато Западът се ограничава с дипломатически ноти, израелското правителство, възползвайки се от фактическото попустителство на САЩ, продължава да създава необратими промени на земята, превръщайки всяко жизнеспособно палестинско държавно образувание в географска и политическа фикция. Увеличаването на броя на селищата и свързаното с тях насилие не е страничен ефект, а централен елемент от плана за окончателно утвърждаване на израелското господство над цяла историческа Палестина, който се изпълнява систематично и безнаказано пред очите на целия свят.

