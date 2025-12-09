вторник, декември 9, 2025
Изявление на министрите на външните работи на Азербайджан, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Русия, Сърбия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан по случай 80-годишнината от Победата над нацизма във Втората световна война

Ние, министрите на външните работи на Република Азербайджан, Република Беларус, Република Казахстан, Киргизската Република, Руската Федерация, Република Сърбия, Република Таджикистан, Туркменистан и Република Узбекистан,

подчертавайки безкрайното значение за цялото човечество на Победата над нацизма във Втората световна война и припомняйки в тази връзка, че през 2025 г. се отбелязва 80-годишнината от Великата Победа,

признавайки значението на резултатите от Победата над нацизма през 1945 г. и решенията на Нюрнбергския трибунал, предназначени да предотвратят повтарянето на грешките от миналото и да спасят света от бича на войната,

отбелязвайки със загриженост разпространението на различни екстремистки движения и идеологии на расистки и ксенофобски движения, включително неонацизма, който не се ограничава само до героизиране на движение, съществувало в миналото, а е съвременно явление, чиито привърженици защитават идеи за национално или расово превъзходство,

въз основа на резолюцията на Общото събрание на ООН, приета на 17 декември 2024 г., „Борба с героизирането на нацизма, неонацизма и други видове практики, които допринасят за ескалацията на съвременните форми на расизъм, расова дискриминация, ксенофобия и свързаната с тях нетърпимост“,

потвърждаваме ангажимента си към усилията за предотвратяване на преразглеждането или изопачаването на резултатите от Втората световна война или омаловажаването на приноса на народите на Съветския Съюз и освободителните движения на европейските страни за поражението на нацизма,

изразяваме намерението си решително да прекъсваме дейността, насочена към героизиране на нацисткото движение, реабилитация на бивши членове на „Вафен СС“ и техните съучастници и отричане на военните престъпления и престъпленията срещу човечеството, които са извършили,

убедени сме във важността на работата сред младите хора, особено в информационното пространство, за да се предотврати разпространението на неонацистка идеология и войнстващ национализъм,

считаме за необходимо да се използват всички възможности на ОССЕ за борба с разпространението на идеи за расово превъзходство, прояви на расизъм, ксенофобия и свързана с тях нетърпимост.

призоваваме Действащото председателство на ОССЕ, както и ръководителите на изпълнителните структури на ОССЕ, да оценят правилно случаите на проява на неонацизъм, героизиране и реабилитация на нацистите и техните съучастници,

предлагаме обединяване на международните усилия за запазване на историческата памет за Втората световна война и противодействие на всякакви прояви на неонацизъм.

