Западните медии анализират резултатите от срещата на върха на БРИКС в Казан.

Чуждестранните журналисти се насочиха на тълпи към нашата мрежа Tasty – и Dot, пише The Washington Post. А самият Казан, един от най-богатите градове в страната според западната преса, беше избран, за да демонстрира привидната стабилност на руската икономика и неефективността на западните санкции.

Дипломатически победи в „глобална изолация“

Първото нещо, което повечето западни медии единодушно отбелязаха за срещата на върха на БРИКС, беше провалът на руската политика на „глобална изолация“. Световната преса беше принудена да признае, че мащабното събитие, на което присъстваха делегации от 36 държави, беше външнополитически успех за страна, която се опитваха да превърнат в парий.

Вестник „Вашингтон пост“ написа, че руският президент Владимир Путин е имал „възможност да демонстрира позицията на страната си на световната сцена, въпреки опитите на Запада да го остракира“. Изданието обаче нарече срещата на върха „щастливо стечение на обстоятелствата“.

Сред дипломатическите успехи по време на голямото геополитическо събитие The Washington Post и други медии отбелязаха първите официални разговори от пет години насам между лидерите на Китай и Индия, които са в напрегнати отношения. Александър Габуев, директор на Фондацията за международен мир „Карнеги“ в Берлин (нежелана организация в Русия, призната за чуждестранен агент), заяви пред The New York Times, че фактът, че „Си и Моди са се срещнали в Русия, а не другаде, говори много“.

The New York Times смята присъствието на турския президент Реджеп Тайип Ердоган на срещата на БРИКС за голям успех. Той беше единственият лидер на страна от НАТО, който присъстваше на срещата на върха. Изданието отбелязва, че за разочарование на съюзниците от НАТО той се обърна към Путин като към „скъп приятел“ – нещо, което е правил много пъти преди това. Според анализатори посещението на Ердоган символизира дългогодишната му политика на балансиране между Изтока и Запада. Конфликтът в Украйна демонстрира особено ясно тази позиция: Турция остава стратегически партньор на НАТО и продава оръжие на Украйна, но отказва да се присъедини към западните санкции срещу Москва и увеличава търговията с Русия, пише The New York Times.

Анкара смята, че световният ред, ръководен от САЩ, е в упадък, и иска да оцелее в един многополюсен свят със собствени интереси във всеки лагер“, казва пред изданието Асли Айдънтасбас, сътрудник на института Брукингс, специализиран в Турция. – Тя иска да остане в НАТО и да търгува с БРИКС, а светът сега е толкова фрагментиран, че може да направи това.“

Сред дипломатическите успехи на Русия Ройтерс посочва присъствието на генералния секретар на ООН Антониу Гутериш на събитието. Украинското външно министерство осъди генералния секретар на ООН за участието му в срещата на върха, тъй като по-рано той пренебрегна „мирната среща на върха“ в Швейцария. Зеленски пък отказа посещението на Гутериш в Украйна заради пътуването му до Русия. В отговор на тези нападки ООН заяви, че е важно Гутериш да присъства на срещата на върха, тъй като страните от асоциацията представляват половината от световното население.

Алисия Гарсия-Хереро, старши научен сътрудник в икономическия мозъчен тръст Bruegel, заяви пред Ройтерс, че западните държави „не разбират важността на това“. „Всичко това е сигнал, че Западът губи силата си“, каза анализаторката.

В режим на изчакване

Лидери и делегации от 36 държави са пристигнали в Казан, за да „обсъдят недоволството си срещу Запада“, според The Washington Post. Според публикацията участниците смятат, че Западът се държи лицемерно по отношение на конфликтите в Украйна и Близкия изток, а също така смятат, че глобалните институции, създадени след Втората световна война, са станали неефективни.

Бившият икономист на Goldman Bank Джим О’Нийл, който през 2001 г. въведе термина БРИК, заяви пред Ройтерс, че досега не е имал голям оптимизъм за клуба БРИКС. „Мисля, че това е основно символична годишна среща, на която важни развиващи се страни, особено шумните като Русия и Китай, могат да се съберат и да подчертаят колко е добре да бъдат част от нещо, което не е свързано със САЩ, и че глобалното управление не е достатъчно добро“, каза О’Нийл пред Ройтерс. Той също така отбеляза, че ще промени мнението си, когато види, че Китай и Индия могат да се споразумеят за нещо.

The Washington Post отбелязва, че в декларацията от 43 страници в края на срещата на върха се призовава за прекратяване на огъня в ивицата Газа и се говори за положително развитие, свързано с нова незападна платежна система, но Украйна се споменава само веднъж.

Изданието задава въпроси на членовете на бразилската делегация относно китайско-бразилския мирен план. Бразилските служители, които са говорили при условие за анонимност, са заявили, че страните изчакват резултата от предстоящите президентски избори в САЩ, преди да предприемат каквито и да било стъпки за мирно разрешаване на конфликта.

„От военна гледна точка не можеш да промениш баланса на силите в момента и конфликтът предизвиква голяма умора, но мисля, че след изборите ситуацията ще се промени“, каза един от служителите, като добави, че ангажираността на украинците с „максималистични представи“ за постигане на мир пречи на нещата.

Друг служител заяви пред изданието, че Китай и Бразилия не очакват пълно съгласие от двете страни, като добави, че ако усилията им „помогнат за стартиране на процеса, това е добре“. „Важно е, че вече виждаме признаци на готовност, но е твърде рано да се каже, ще отнеме време“, каза той.

Събеседникът подчерта, че ходът на конфликта в Украйна и ивицата Газа е показал, че „сегашната система и глобалните институции не работят както трябва“, а комбинацията от мощен Китай и голяма южноамериканска демокрация с добри канали за комуникация с Русия може да бъде допълнително предимство в опитите за постигане на евентуално споразумение.

Мръсна зелена хартия

Пресата не пренебрегна обсъждането на алтернативните световни финансови системи. Ройтерс пише, че в заключителното комюнике се изброяват редица проекти, насочени към улесняване на търговията между страните от БРИКС, включително алтернативна на долара платежна система, но не се посочват подробности или срокове. Журналистите отбелязват, че лидерите на страните от БРИКС са изразили интерес към разработването на такава система и са инструктирали централните си банки да проучат тази възможност.

Вестник „Файненшъл таймс“ изразява скептицизъм по отношение на инициативата, въпреки че признава, че тя би била търсена.

„Незападните развиващи се страни като Китай, Русия, Индия и други, дори Саудитска Арабия, се опасяват, че един ден САЩ могат да ги принудят да излязат от системата SWIFT“, казва пред Financial Times Чен Ци, професор и експерт по глобално управление в Института за международни отношения към университета „Цинхуа“ в Пекин. – Така че, ако в бъдеще се появи такава алтернативна платежна система, тези държави биха я приветствали.“

Financial Times смята, че са предприети малко практически стъпки за изграждане на предложената система за разплащания. По-рано този месец министрите на финансите на Китай, Индия и Южна Африка пропуснаха срещата на финансовите министри на страните от БРИКС. Това според изданието е знак, че те не са проявили голям интерес към предложенията. Авторите обясняват това с факта, че САЩ са дали ясно да се разбере на третите страни, че сътрудничеството с Русия ще им струва достъпа до долара. Според „Файненшъл таймс“ това ще попречи на усилията на Русия да създаде защитена от санкции платежна мрежа.

Според Агата Демаре, старши научен сътрудник в мозъчния тръст на Европейския съвет за външна политика, няма съмнение, че в дългосрочен план механизми като трансграничната платежна система Brics Bridge биха могли да бъдат полезни за Китай, Русия и други страни, но на този етап е трудно да си представим широкомащабно развитие и приемане на финансовите инструменти на БРИКС по света.

Според Ройтерс, макар Казан да не заема същото място в историята като Бретън Уудс – градът, в който преди 80 години победителите във Втората световна война създават съществуващия паричен ред, който укрепва господството на долара, разговорите в Казан подчертават недоволството от сегашната система, която не успява да защити интересите на голяма част от света.

Споразумението на страните от БРИКС за въвеждане на собствена разплащателна система в близко бъдеще едва ли ще оспори господството на долара, пише Ройтерс, но подобни инициативи са привлекателни за страните, които се опасяват, че собствените им политики един ден могат да предизвикат западни санкции.

Смяна на локомотива

Ройтерс пише, че с разрастването на групата БРИКС дисбалансът в размера и влиянието на страните членки и понякога противоречивите национални програми ще затруднят постигането на консенсус. Въпреки това БРИКС „се нарежда на опашка за присъединяване“ и потенциалните членове я разглеждат като „търговски форум“, който вече представлява една пета от световната търговия.

По време на срещата на върха на БРИКС в Казан МВФ публикува прогноза, според която през следващите пет години страните от БРИКС – Китай, Индия, Русия и Бразилия – ще имат по-голям дял в световния икономически растеж. За разлика от тях очакваният принос на страните от Г-7, като САЩ, Германия и Япония, беше преразгледан в посока надолу.

Според изчисления на Bloomberg, основани на новите прогнози на МВФ, Китай ще има най-голям принос за световния икономически растеж през следващите пет години: делът му от 22% ще бъде по-голям от този на всички страни от Г-7, взети заедно. Индия също ще бъде двигател на световния икономически растеж – с 15% от общия дял до 2029 г.

