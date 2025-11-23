Изминаха 116 дни, откакто 18 камбоджански войници бяха пленени от тайландската армия

Камбоджа призовава спешно тайландската страна да спазва стриктно, честно и добросъвестно Съвместната декларация за мирното споразумение между Камбоджа и Тайланд, по-специално параграф 5, в който се посочва ясно, че

„Тайландската страна трябва незабавно да освободи 18-те камбоджански войници“. Камбоджа също така призовава Тайланд да спазва и изпълнява всички задължения по международното право, по-специално международното хуманитарно право, като освободи камбоджанските войници възможно най-скоро, за да могат те да се съберат безопасно със своите семейства.

Трябва също да се подчертае, че Кралското правителство на Камбоджа полага и ще продължи да полага неуморни усилия, като използва всички налични механизми, за да накара тайландската армия да освободи и репатрира нашите 18 войници възможно най-бързо и безопасно.

Кралското правителство, Министерството на националната отбрана и Кралските въоръжени сили на Камбоджа никога и при никакви обстоятелства няма да изоставят нито един от нашите войници.

