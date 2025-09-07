Изложението за смарт индустрия в Китай представя интелигентни приложения на роботи

Провеждащото се в югозападен Китай Световно изложение за смарт индустрия 2025 в община Чунцин представя разнообразие от интелигентни роботи, които постепенно се интегрират в ежедневието на хората.

От интелигентни домашни грижи за възрастни хора до разнообразни индустриални приложения, роботите, оборудвани с въплътен интелигентен мозък, имат потенциала да трансформират живота на хората.

Сред експонатите, робот на име „Петимата“, независимо разработен в Китай за различни сценарии и функции, привлече значително внимание. След като получи команда, той нежно прегръща член на персонала на изложението. Неговият „мозък“ прецизно контролира силата чрез сензори за налягане, осигурявайки както стабилност по време на прегръдката, така и предотвратявайки прекомерния натиск. Технологичната основа на този робот е отворена платформа за въплътен интелект.

„Можем да използваме хората като метафора: те имат малък мозък, който контролира баланса и координира движенията на крайниците им. Това, което основно разработваме, е този аспект на контрол. Той е оборудван и с голям модел. Това представлява системата на робота, която наричаме „Tairos“, каза Цай Гуанджонг, вицепрезидент на Tencent, една от водещите технологични фирми в Китай.

Освен гъвкавите им движения и уникалния дизайн, нивото на интелигентност на тези роботи се превърна в гореща тема на обществена дискусия. С интегрирането на „AI мозък“ тези роботи стават все по-умни и отзивчиви.

„Можете да говорите с него и да използвате гласови команди, за да го накарате да маха, да се ръкува или дори да изпълнява някои домакински задължения. Както виждате, нашият робот може да обработва гласов вход, а неговият модел за обработка на задачи интерпретира инструкциите, за да изпълни съответните действия или да позволи взаимодействие“, каза Лиу Сяоджонг, инженер по роботика в Изследователския институт за автомобилно инженерство в Чанган.

Тазгодишното изложение, което се провежда от петък до понеделник, включва над 10 конференции за индустриалната екосистема, включително тези за автомобили и изчислителна мощност. Включва и пет специализирани секции: интелигентни свързани превозни средства с нова енергия, дигитални градове, интелигентни роботи, икономика на ниска надморска височина и интелигентен дом, като цялостно представя над 3000 нови продукта, технологии и постижения.

Събитието събра над 600 местни и международни компании, които да представят иновации в различни сектори.

