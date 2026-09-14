Изложбата „Пушкин и театърът“ гостува в София с над 80 експоната

Експозицията на Театралния музей „Бахрушин“ ще бъде открита на 23 септември в Руския дом при свободен вход

Изложбата „Пушкин и театърът“ на Театралния музей „Бахрушин“ ще бъде представена в Руския дом в София. Тържественото откриване е на 23 септември от 18:30 часа в Мраморната зала.

Експозицията е посветена на влиянието на творчеството на Александър Пушкин върху руския театър и сценографията. Сред произведенията, чиято сценична история е представена, са „Борис Годунов“, „Евгений Онегин“, „Дама пика“ и „Руслан и Людмила“.

Посетителите ще могат да разгледат над 80 експоната от колекцията на Бахрушинския музей, сред които дигитални копия на скици за декори и костюми, фотографии от спектакли и на актьори в роли по произведения на Пушкин, както и програми и брошури от постановки от XIX и XX век.

Изложбата е организирана в шест тематични раздела, които проследяват театъра от времето на Пушкин, сценичната история на неговите произведения и интерпретациите им в драматичния и музикалния театър.

„Пушкин и театърът“ ще може да бъде разгледана от 23 септември до 21 октомври 2026 г. в Руския дом в София. Входът е свободен.