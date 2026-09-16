Изложбата „От Истанбул до Балканите: Следи от една памет“ – олицетворение на общата култура
Творбите на турския художник Исмаил Аджар проследяват споделените културни следи между Истанбул и Балканите
В София на 15 септември във Vivacom Art Hall Оборище 5 беше открита изложбата на турския художник Исмаил Аджар, озаглавена „От Истанбул до Балканите: Следи от една памет“. Експозицията ще продължи до 19 септември и представя дузина картини, посветени на споделената култура между Истанбул и Балканите.
Исмаил Аджар е сред най-популярните съвременни творци на Турция. Той е носител множество културни и артистични отличия, сред които и Държавния медал за култура и изкуство на Република Казахстан, който получава през 2024 г. В рамките на своята 30-годишна кариера Исмаил Аджар е участвал в над 200 самостоятелни и групови изложби. Сред най-влиятелните е изложбата му в Света София в Истанбул, която продължава два месеца и е посетена от над 350 000 души. Част от картините от нея са представени и в София.
Изкуството е сред най-силните инструменти за изграждане на мостове на дипломация и приятелство между народите. „Тази изложба не показва само невероятните артистични умения на художника, а символизира добрите съседски отношения между България и Турция“, заяви Н.Пр. Мехмет Саит Уянък, посланик на Турция в България, в обръщение към гостите. „Лалета, шлемове и архитектура се съчетават в различните лица на един и същ спомен в творбите му“, добави той.
Изкуството има способността да показва света през различни гледни точки и да акцентира върху неща, които често пренебрегваме. По думите на зам.-министър на външните работи г-жа Иванка Ташева, специален гост на откриването на изложбата: „Изкуството има свойството да ни кара да виждаме това, което ни заобикаля не само като събития, дати и лица, а като споделено преживяване в пространството, в което се смесват традиции и култури“.
Изкуството обединява и предлага друг поглед към привидно обикновени обекти и пейзажи. Наблюдавайки творбите на Исмаил Аджар, се отправяме на своеобразно пътешествие сред цветове и спомени. Наше лично впечатление е, че в картините се крие и доза носталгия.
Какво мислите вие? Споделяме с вас няколко от творбите на художника, като се надяваме те да ви насърчат лично да посетите изложбата преди нейното закриване.
Статия и снимки на Иван Златанов
“From Istanbul to the Balkans: Traces of a Shared Memory” – An Embodiment of Shared Culture
The works of Turkish artist İsmail Acar trace the shared cultural traces between Istanbul and the Balkans
On September 15, an exhibition by Turkish artist İsmail Acar, titled “From Istanbul to the Balkans: Traces of a Shared Memory,” opened at Vivacom Art Hall Oborishte 5 in Sofia. The exhibition will run until September 19 and features a dozen paintings dedicated to the shared cultural heritage between Istanbul and the Balkans.
İsmail Acar is one of Türkiye’s well-known contemporary artists. He has received numerous cultural and artistic distinctions, including the State Medal for Culture and Art of the Republic of Kazakhstan, which he was awarded in 2024. Over the course of his 30-year career, Acar has taken part in more than 200 solo and group exhibitions. One of the most significant was his exhibition at Hagia Sophia in Istanbul, which ran for two months and attracted more than 350,000 visitors. Some of the works from that exhibition are also being presented in Sofia.
Art is among the most powerful tools for building bridges of diplomacy and friendship between peoples. “This exhibition not only showcases the artist’s remarkable artistic skills, but also symbolizes the good-neighborly relations between Bulgaria and Türkiye,” said H.E. Mehmet Sait Uyanık, Ambassador of Türkiye to Bulgaria, in his address to the guests. “Tulips, helmets and architecture come together in his works as different faces of the same memory,” he added.
Art has the ability to present the world from different perspectives and draw attention to things we often overlook. According to Deputy Minister of Foreign Affairs Ivanka Tasheva, a special guest at the exhibition’s opening: “Art has the ability to make us see what surrounds us not merely as events, dates and faces, but as a shared experience in a space where traditions and cultures come together.”
Art brings people together and offers a different perspective on seemingly ordinary objects and landscapes. Looking at İsmail Acar’s works, we embark on a journey through colors and memories. Our personal impression is that there is also a sense of nostalgia hidden within the paintings.
And what do you think? We are sharing several of the artist’s works with you, hoping they will encourage you to visit the exhibition in person before it closes.
Article and photos by Ivan Zlatanov