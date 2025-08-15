Изложба с „Vision boards“ (табла на мечтите) разказва историите на хора с психични затруднения в Градина „Кристал“
От 19 август до 2 септември в Галериите на открито на Столична община – Градина
„Кристал“ ще бъде представена необикновена изложба от 26 табла с визуални разкази,
създадени от хора с психични затруднения и разстройства. Всеки вижън борд е личен разказ – за
преживени страдания, за битки с невидими трудности, но и за мечти, надежди и стремеж към по-
добър живот.
Изложбата „Заповядай в моя свят!“ е организирана от Институт за изследване на промяната
и е част от усилията на организацията да даде видимост и човешко лице на хората с психични
проблеми. Чрез средствата на изкуството, 26 души с психични затруднения споделят своята
вътрешна истина – често заглушавана от стигмата и неразбирането.
Вижън бордите, създадени по време на специални ателиета и групови сесии, комбинират
изображения, думи и символи, които носят послания за приемане, достойнство и възможност
за ново начало. Изложбата цели да провокира диалог и емпатия и да насърчи по-включваща и
подкрепяща обществена среда.
Официалното откриване на изложбата ще се състои на 19.08.2025г. от 18.30 часа, в Градина
„Кристал“.
Входът е свободен.
За проекта:
За първи път в градска обществена среда в София се предлага „среща“ с човека с психично
разстройство. През лично оформените индивидуални табла на хората с различни психични
проблеми и след това отпечатани като визуални платформи, всеки един вижън борд представя
по един човек с психично разстройство и показва какво стои зад психичния проблем. За какво
мечтае човека, какво очаква от живота си и обществото, кое го радва. Таблата подканят
публиката да надзърне в света и душата на човека с психичен проблем.
За екипа:
Албена Дробачка, Велина Парушкова, психолозите – д-р Юри Кацаров, Елка Божкова, Веселина
Паскалева, Петя Делчева и студентите стажанти към организацията – Милена, Вяра, Виктор,
Илейн, Александър и Силвия.
„Нашият опит в работата с хора с психични разстройства показва, че те често
изпитват несигурност относно бъдещето си, защото срещат негативни нагласи и
ограничени възможности за вписване в заобикалящата среда. Те се чувстват невидими за
обществото и нерядко губят вяра в собствените си възможности. С изработката на
личните табла, всички тези 26 човека са насърчени да мислят за бъдещето си и да
преодолеят личните си бариери за реализиране на мечти .“
Проектът е финансиран от СТОЛИЧНА ПРОГРАМА „СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ“. Изложбата
се реализира със съдействието на ДИРЕКЦИЯ „КУЛТУРА” на СО.