Изложба с „Vision boards“ (табла на мечтите) разказва историите на хора с психични затруднения в Градина „Кристал“

От 19 август до 2 септември в Галериите на открито на Столична община – Градина

„Кристал“ ще бъде представена необикновена изложба от 26 табла с визуални разкази,

създадени от хора с психични затруднения и разстройства. Всеки вижън борд е личен разказ – за

преживени страдания, за битки с невидими трудности, но и за мечти, надежди и стремеж към по-

добър живот.

Изложбата „Заповядай в моя свят!“ е организирана от Институт за изследване на промяната

и е част от усилията на организацията да даде видимост и човешко лице на хората с психични

проблеми. Чрез средствата на изкуството, 26 души с психични затруднения споделят своята

вътрешна истина – често заглушавана от стигмата и неразбирането.

Вижън бордите, създадени по време на специални ателиета и групови сесии, комбинират

изображения, думи и символи, които носят послания за приемане, достойнство и възможност

за ново начало. Изложбата цели да провокира диалог и емпатия и да насърчи по-включваща и

подкрепяща обществена среда.

Официалното откриване на изложбата ще се състои на 19.08.2025г. от 18.30 часа, в Градина

„Кристал“.

Входът е свободен.

За проекта:

За първи път в градска обществена среда в София се предлага „среща“ с човека с психично

разстройство. През лично оформените индивидуални табла на хората с различни психични

проблеми и след това отпечатани като визуални платформи, всеки един вижън борд представя

по един човек с психично разстройство и показва какво стои зад психичния проблем. За какво

мечтае човека, какво очаква от живота си и обществото, кое го радва. Таблата подканят

публиката да надзърне в света и душата на човека с психичен проблем.

За екипа:

Албена Дробачка, Велина Парушкова, психолозите – д-р Юри Кацаров, Елка Божкова, Веселина

Паскалева, Петя Делчева и студентите стажанти към организацията – Милена, Вяра, Виктор,

Илейн, Александър и Силвия.

„Нашият опит в работата с хора с психични разстройства показва, че те често

изпитват несигурност относно бъдещето си, защото срещат негативни нагласи и

ограничени възможности за вписване в заобикалящата среда. Те се чувстват невидими за

обществото и нерядко губят вяра в собствените си възможности. С изработката на

личните табла, всички тези 26 човека са насърчени да мислят за бъдещето си и да

преодолеят личните си бариери за реализиране на мечти .“

Проектът е финансиран от СТОЛИЧНА ПРОГРАМА „СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ“. Изложбата

се реализира със съдействието на ДИРЕКЦИЯ „КУЛТУРА” на СО.

