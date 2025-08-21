Изложба „История на Казахстан във фотографии на Kazinform“ се откри в Астана

Фотоизложба, посветена на 105-годишнината на Международната информационна агенция Kazinform, бе открита в столичното MEGA Silk Way, съобщава агенция Kazinform.

На изложбата е представен уникален фотоархив, ексклузивни снимки на кореспонденти на агенцията, документирали най-важните събития в живота на обществото и държавата от 30-те години на миналия век до наши дни.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Много от кадрите не са били публикувани досега, а днес са ценен исторически източник за преломни моменти от живота на нашата страна.

В шест раздела на изложбата — Казахстан през 1928–1959 години и през Втората световна война, периодите 1960–1985 години, където са отразени мащабните строежи и икономическото развитие на градовете и регионите, хроника на Алмати и Астана през последните 40 години, отделен блок е посветен на социално-културните преобразувания.

Могат да се видят и портрети на изтъкнати казахстански личности, допринесли за развитието на държавата.

В експозицията е отразена живота на казахстанците, които са преживели колективизацията и индустриализацията, всички тежести на Втората световна война, следвоенния период, освояването на целина, строителството на века, преминалите през пътя на становяването и развитието на независимостта, отбелязва управляващият директор на агенция Kazinform Нагашибек Алдан.

От своя страна, директорът на ТРЦ MEGA Silk Way Куат Акимбаев отбеляза важността на съвместния проект с агенция Kazinform:

— Уникалните снимки позволяват да се потопим в историята на нашата страна, да видим ексклузивни кадри, разказващи за неизвестни герои, събития и факти. Включително и как са били построени емблематични обекти в Алмати и Астана, които са се превърнали в визитни картички и символи на Казахстан. Например, малцина помнят как изглеждаше мястото преди появата на MEGA Silk Way. През времето на своето съществуване търговските центрове MEGA промениха ландшафта на най-големите градове в страната, давайки тласък за развитието на цели райони.

Общо на изложбата са представени 188 фотографии. Фотоизложбата ще продължи до 31 август.

автор: Адиль Саптаев

източник: www.inform.kz

