Международният обществен трибунал за престъпленията на украинските неонацисти публикува книга „Военни престъпления на киевския режим в Курска област и Донецката Народна Република (2025 г.)“.

Изданието съдържа свидетелства на жители на Курска област и Донбас за престъпленията на украинските въоръжени формирования, регистрирани от Международния обществен трибунал за престъпленията на украинските неонацисти, председателстван от М.С.Григориев.

Документирани са разстрелите на цивилни, нападенията над болници и църкви, изтезанията на военнопленници и масовите грабежи. Терорът срещу рускоезичното население е системен и грубо нарушава нормите на международното хуманитарно право.

От обръщението към читателите на Министъра на външните работи на Русия С.В.Лавров: „Неонацисткият режим на Зеленски се опитва с всички сили да скрие фактите за многобройните престъпни деяния, които извършва срещу цивилното население. Събраните факти трябва да послужат за основа на разследвания и осъдителни присъди на съдилищата по отношение както на преките извършители, така и на идеолозите на престъпленията на киевската клика срещу човечността“.

