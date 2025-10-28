Излезе от печат „Слова, послания, отговори“ на Киевския митрополит Онуфрий

С благословението на Ловчанския митрополит Гавриил излезе от печат новото издание на Ловчанска епархия „Слова, послания, отговори“ на Негово Блаженство Киевския и на цяла Украйна митрополит Онуфрий.

Както и самото заглавие подсказва, в сборника са включени проповеди на владика Онуфрий, беседи и отговори на въпроси, които обхващат широк спектър от теми, свързани с духовния живот на православния християнин, с догматичното и канонично богословие на Православната църква, с църковния разкол в Украйна и проблеми на нашето съвремие.

Както отбелязва в предговора на изданието Ловчанският митрополит Гавриил, „книгата, която държите в ръце, е плод на духовна мъдрост и пастирска чувствителност. В нея са събрани въпроси от живия живот на вярващия човек – за молитвата, поста, изповедта, духовното ръководство, светите тайнства, страданията, войната, любовта и покаянието. А отговорите на Владика Онуфрий не са сухи определения, а животворни думи, които носят мир, отрезвяване и тиха радост…“

По-долу публикуваме предговора на Ловчанския митрополит Гавриил към изданието:

С дълбока признателност към Бога и с благоговение към Светата Православна Църква представяме на българския читател това духовно съкровище — книгата „Слова. Послания. Отговори“ на Блаженнейшия Онуфрий, Митрополит Киевски и на цяла Украйна.

Митрополит Онуфрий не е просто предстоятел на поместна Църква – той е живо въплъщение на духа на светото Православие. Монах от младостта си, възпитан в духа на светите Антоний и Теодосий Киевопечерски, той носи в себе си тишината на килията, глъбината на древната аскеза и светлината на богопросветения ум. Във време, когато словото лесно се разменя, но рядко носи истина, неговото слово остава кратко, но живо, просто, но проникновено, без украшения, но изпълнено с благодат.

В нашето време на духовни смутове, идейни заблуди и нравствена нестабилност, тази книга идва като тих, но ясен глас на пастир, който знае пътя към спасението и го посочва с простота, мъдрост и отеческа загриженост. Отговорите, които намираме в страниците ѝ, не са просто формулирани мнения, а са израз на дълбок богословски опит, придобит в молитва, в страдание и в личен подвиг.

Книгата, която държите в ръце, е плод на духовна мъдрост и пастирска чувствителност. В нея са събрани въпроси от живия живот на вярващия човек – за молитвата, поста, изповедта, духовното ръководство, светите тайнства, страданията, войната, любовта и покаянието. А отговорите на Владика Онуфрий не са сухи определения, а животворни думи, които носят мир, отрезвяване и тиха радост.

Най-ценното в тези отговори е, че те не осъждат, не притискат, не морализират – а лекуват. На фона на съвременните съблазни, в които мнозина се увличат по шумни „отговори“ с кратък срок на годност, те са като думи на добър лекар, който не просто посочва диагнозата, но дава и лекарството, без да натрапва нищо. В тях има онова дълбоко духовно равновесие, което е присъщо на светите отци: твърдост в истината, но и неизчерпаема любов към човека, опора в Евангелието, в преданието на Църквата и в личния опит на молитва.

Но най-ярко личността на Митрополит Онуфрий се откроява в годините на изпитания за Църквата в Украйна. Когато върху Украинската Православна Църква се стовариха гонения, унижения и несправедливости, когато храмове бяха отнемани, духовници бити, а лъжа и политически натиск се опитаха да подменят истината – именно той остана непоколебим. С мълчаливата си сила и молитвена решимост той не противопостави гняв срещу омраза, а любов и прошка срещу насилие. За тежестта на кръста, който носи митрополит Онуфрий, говори и обстоятелството, че му беше отнето украинското гражданство, което го превръща в юридически безправен човек. Мнозина от нас, почитателите на подвижника на благочестието, в изповедника на Православната вяра митрополит Онуфрий, виждаме, че се повтаря съдбата на свети патриарх Тихон, който някога е бил преследван, упрекван, укоряван, а днес неговото име се споменава с благоговение и на небето, и на земята.

Издаването на тази книга на български език е и знак на духовната връзка между братските православни народи, които въпреки историческите бури продължават да дишат с едно и също литургично сърце. В лицето на Митрополит Онуфрий ние откриваме не само един мъдър архиерей, но и брат, молитвеник, състрадателен баща.

Нека тази книга послужи като пътеводител за всички, които търсят истината с чисто сърце, и като духовна утеха за онези, които вървят в сянката на скърбите. Нека чрез тези въпроси и отговори се докоснем до истинската цел на нашия живот –

да бъдем в единство с Христос в Неговата свята, съборна и апостолска Църква.

+ Ловчански митрополит Гавриил

