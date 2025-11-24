Излезе от печат брой 21 на „Църковен вестник“

Уважаеми читатели, от печат излезе новият 21 брой на печатния орган на Българската православна църква „Църковен вестник“.

В новия брой ще може подробно да се запознаете с провелата се в началото на ноември Седмица на православната книга във Варна. Ежегоден културен форум, който събира в себе си издателства и писатели от цялата страна.

В новия брой анонсираме и подновяване на издаването на Синодална Библия именно от Синодално издателство, като повод е 100-годишнината от първото издание на Св. Синод на Българската православна църква на Библия, сиреч книгите на Свещеното Писание на Ветхия и Новия завет, София, 1925 г. За големия библейски юбилей обновеният екип на Синодално издателство подготви през тази година издаването на Синодална Библия по текста от 1982 г. без никакви изменения или други някакви намеси, освен, по подразбиране, в необходимите технически поправки.

Голяма благодарност дължим и на печатницата, която пое нелеката задача по отпечатването на отговорното и трудно за изработване специфично издание – „Образование и наука“ ЕАД. Книговезци, технолози, отговорни лица и др. не пожалиха труда си и своята почивка цялото лято, за да се сдобием навреме с прекрасното ново издание на юбилейната Синодална Библия.

В новия брой на „Църковен вестник“ ще откриете и подробна информация за историята на библейския превод в България през последните сто години.

В рубриката ни „Нови книги“ е поместена анотация към книгата на доц- д-р Любомир Игнатов „Псалтикознание: Том 1. Песнописателите, мелотворците и музикалните теоретици на Православната църква“. В книгата е събрана и синтезирана информация за лица и събития, хронологично разположени в рамките на двадесет столетия – практически, почти от самото начало на Църквата (времето на Апостолските мъже) до наши дни. Представени са плеяда боговдъхновени и даровити труженици в попрището на песнописателското изкуство, немалка част от които са се проявили и като мелòди, т. е. като творци-химнографи, които дали и небозвучни мелодии на своите стихоплетения, предшествайки музикалните виртуози от времето на св. Йоан Кукузел и неговите по-късни последователи и подражатели от Поствизантийския мелографски период и новото време. Проучени са и са систематизирани данни за повече от четиристотин бележити църковни дейци с отношение към християнската музика, започвайки от св. Игнатий Богоносец от І – ІІ в. преминавайки през химнографската дейност на отци като Роман Сладкопевец, Андрей Критски, Козма Маюмски, Йосиф Песнописец, Теофан Начертани, Теодор Студит, Йоан Дамаскин и много други, чиито поетични произведения огласят църковните богослужения вече столетия. Последният от тях, св. Йоан Дамаскин, е известен и като велик музиколог, който ревизира и дава очертания на църковната мелодика.

В броя ще може да откриете и още интересни и любопитни новини от живота на Българската православна църква.

Отговорен редактор на броя е Анула Христова, гл. редактор „Синодално издателство“.

