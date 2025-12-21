Излезе от печат „Апокалипсис. Снемайки покрова“

С благословението на Ловчанския митрополит Гавриил в навечерието на Христовото Рождество на българския книжен вече е първият том на новото издание на Ловчанска епархия „Апокалипсис.

Снемайки покрова“ на Лимасолския митрополит Атанасий. Новото издание включва първите 12 беседи на владика Атанасий върху Откровението на свети апостол и евангелист Йоан Богослов.

Въвеждайки слушателите в темата за Апокалипсиса, владика Атанасий отбелязва:

„Думата апокалипсис (откровение) означава „свалям покривало от нещо скрито, което се намира в мрак, което е покрито с нещо“. Това е явяване на неща, събития, послания, което Бог иска да предаде на човека. Откровението бе дадено от Бога на апостол Йоан, защото е необходимо да знаем това. Защо е нужно да го знаем? Пътят на този свят е линеен, той води към край. Христос ни каза за свършека на света, Той разказа на света, че същият този свят някога ще свърши. Преди свършека ще станат определени събития и знамения; за нас, християните, е важно да сме много внимателни: Бъдете будни и се молете, за да не паднете в изкушение (Мат. 26:41). Това е Христово послание“.

