Излезе новият, десети епизод на подкаста „Мост на вярата“ за Българската православна църковна община в Манхайм

В единадесетия епизод на подкаста „Мост на вярата“ Александра Карамихалева и Дарина Григорова – автори и водещи на поредицата, ни срещат с представителите на Българската православна църковна община „Света Петка Търновска“ в Манхайм, Германия.

Основана на 12 декември 2009 г., за да обгрижва духовно православните българи от района Rhein-Neckar (Рейн-Некар).

За първите стъпки на църковната ни община разказва един от нейните учредители – проф. Добрин Панайотов, музикант, диригент, концертмайстор, който е живата история на енорията.

Духовен пастир на църковната общност е отец Васил Бечевски, който съчетава отдадеността си на Църквата и свещеническото служение със социалната мисия в помощ на болни и страдащи. В епизода той разкрива как отива в Германия, как църковната община в Манхайм му помага да се установи и как в него узрява идеята да поеме грижата за нашите сънародници там като свещеник, как се включват нашите сънародници в живота на енорията и какво е тя за тях.

Интересни са и историите на иподяконите Димитър Първанов и Георги Мечкарски, които са сред най-активните помощници на отец Васил. Топли думи за енорията казва и съпругата на проф. Добрин Панайотов – Екатерина.

В епизода звучат автентични песнопения, изпълнени по време на празничната света Литургия от църковния хор, под диригентството на маестро Добрин Панайотов.

В следващия епизод, продължава разказът за БПЦО в Манхайм.

„Мост на вярата“ е съвместен проект на Западно- и Средноевропейска митрополия с Българското национално радио и програмата за чужбина на БНР – „Радио България“. Излиза всеки последен петък от месеца и се разпространява на уеб сайта на БНР – „Радио България“, в платформата за подкасти на радиото – „Бинар.бг“, както и в YouTube канала на „Радио България“. Всеки епизод на подкаста „Мост на вярата“ разказва за конкретна българска църковна община в чужбина, в исторически и съвременен контекст. Избрани части от поредицата се извеждат в мултимедийни публикации на всички езикови версии на уеб сайта на „Радио България“, както и в предаването „Часът на Радио България“ по програма „Христо Ботев“. Подкастът е съпроводен и от видеоклип за съответната българска православна община, разпространяван в YouTube и каналите на БНР в социалните мрежи.

Facebook

Twitter



Shares